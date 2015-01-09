Тот самый парень, который весит больше сотки и жмет двести от груди

Адебайо Акинфенва – самый накачанный футболист в мире.

Вы точно знаете Адебайо Акинфенву. Несмотря на то, что он играет за скромный «Уикомб», в медийном плане Акинфенва точно популярнее всех клубов английской Лиги 1 вместе взятых. Вот так выглядит 108-килограмовый нападающий.

В прошлом сезоне его «Уикомб» занял 17 место в таблице, оторвавшись всего на три очка от зоны стыковых матчей. Сам же Акинфенва божил: стал лучшим бомбардиром команды (забил семь мячей – столько же и у Джо Джейкобсона, но тот четыре раза бил пенальти), отдал шесть голевых передач и выдал много ярких фраз относительно своей внешности.

Одна из них была после выездного матча с «Саутендом», в котором «Уикомб» выиграл (2:0), а Акинфенва оформил дубль. «Болельщики «Саутенда» кричали мне, чтобы я уходил с поля и шел жрать крылышки в ближайшем баре. Это отличная идея, но только завтра у меня день зала, поэтому нельзя злоупотреблять жирным перед тренировками», – язвил Акинфенва.

Сейчас он продлил контракт с командой еще на один год.

Акинфенва ест много мяса и не пьет алкоголь

Однажды Адебайо забатлился с автором FourFourTwo Бэном Уэлшем по поводу вещей, которые помогают мышцам расти. Уэлш пришел на интервью с твердой уверенностью в том, что чтобы набрать такую мышечную массу, как у Акинфенвы, нужно пить и есть много специальных добавок.

Футболист уничтожил миф: «Я ем много мяса: на завтрак, обед и ужин – всегда. К примеру, перед тренировкой я всегда ем курицу с рисом. После тренировки я восстанавливаюсь с помощью мяса и овощей. Это и помогает мышцам быть в тонусе».

text text text Публикация от text (@realakinfenwa) 17 Фев 2016 в 11:43 PST

Нормальное количество жира для 37-летнего человека составляет 16-25% от общей массы тела. У Акинфенвы – 30%. Но на фоне его мышц жировая прослойка не так заметна. Акинфенва признается: чтобы поддерживать себя в форме, он не употребляет алкоголь. В прошлом году «Уикомб» вышел в Лигу 1, и вся команда устроила огромную тусовку с пивом, шампанским и другими напитками. Единственный, кто не выпил ни капли спиртного, стал именно Акинфенва.

Помимо алкоголя Адебайо не употребляет в пищу сладкое. Кроме меда – он безумно любит, когда жена готовит ему тосты с медом на завтрак. «Черт, знаю, что мне нельзя много меда, но какой же он вкусный. Жена балует меня им на завтрак – единственное время, когда я могу его есть», – рассказал игрок.

Когда-то Акинфенва был пухляшом. Он начал качаться после оскорбления болельщиков

В 2008-м страйкер в первый раз перешел в «Нортгемптон». Тогда он приехал в расположение клуба с лишним весом, проигрывал соперникам борьбу на скорости, но все равно много забивал (88 матчей за два года – 40 голов). Болельщики других команд не обращали на это внимание и дразнили его. «Знаете, как обидно! Когда ты забиваешь гол или два, а фанаты соперника называют тебя жирдяем. За два года я забил головой всего четыре мяча – они смеялись и говорили, что пузо мешает мне высоко прыгать. То, что я лучше их защитников, не волновало. Все просто смеялись над моим лишним весом», – обижался Адебайо.

Акинфенва уже тогда был здоровяком, но примерно в 2009-м он начал превращать свои жиры в огромные мышцы. Для этого он совмещал командные тренировки с многочасовой работой в спортзале. Бывший тренер «Нортгемптона» Стюарт Грэй предупреждал его, что нагрузка может закончиться травмами. Но за все время Акинфенва лишь тянул или надрывал мышцы – не более.

text text text Публикация от text (@realakinfenwa) 15 Янв 2019 в 8:10 PST

Серьезно к качалке Адебайо начали относиться только в «Гиллинхэме». Бывший тренер команды Мартин Аллен нанял дополнительного тренера по физподготовке и попросил клубного доктора пристальнее следить за восстановлением нападающего. Так буквально за пару лет Акинфенва дорос до уровня 105-килограмовой горы мышц, увеличил рабочий вес с 95 до 200 килограмм (от груди) и заработал себе образ самого накачанного футболиста в Англии.

А нужен ли ему футбол?

Говорит, что да. «Футбол – это моя душа. Моя фигура позволяет мне быть в центре внимания, но благодаря футболу я могу спокойно существовать и обеспечивать жизнь себе семье и себе», – объяснял футболист.

Акинфенва забивает достаточно по меркам Лиги 1, но его точно нельзя назвать большим футболистом. Несмотря на это, он сделал себе имя в футболе:

• Его пригласили на презентацию FIFA15. Тогда на мероприятие вместе с Акинфенвой пришли Рио Фердинанд, Эден Азар. Адебайо получил карточку с рейтингом 66 и стал самым слабым (по рейтингу в игре) футболистом, участвующим в презентации новой части симулятора.

• Кстати, он был самым сильным футболистом FIFA18.

• Он дико не любит Диего Косту за отвратительное поведение на поле. Однажды Адебайо позвал его разобраться на ринг: «Мне нужно вынести его, чтобы Диего впредь всегда уважительно относился к сопернику».

• Акинфенва любит устраивать трешток перед важными матчами. К примеру, перед кубковой игрой с «Ливерпулем» в 2015-м он сказал: «Ливерпуль» не привык играть против 100-килограммового нападающего. Так что я надеюсь, что они посмотрят на меня и подумают: «О нет, что это?». Ведь соперники просто не знают, как справиться со мной».

А еще он перед тем матчем запретил партнерам меняться с Джеррардом футболками – просто он сам хотел получить джерси легенды. И получил.

text text text Публикация от text (@realakinfenwa) 9 Янв 2015 в 11:35 PST

Что будет с ним дальше

Акинфенва продлил контракт с «Уикомбом» до 2020 года, но на презентации не говорил о планах завершить карьеру. «Думаю ли я о пенсии? Нет, точно нет. Я медленный парень, но скорость не решает много в плане моей игры. Я разрываю соперников благодаря физической подготовке. Да, сейчас мне сложнее играть в футбол, потому что я уже довольно возрастной персонаж. Но я все еще живу игрой. Посмотрим, что будет через год», – говорил здоровяк.

Даже если Акинфенва уйдет из игры следующим летом, он точно не пропадет. Уже сейчас у него есть куча вариантов для заработка.

1. Из-за огромных бицепсов его называют зверем (английский вариант – Beast). Он поддерживает спортивную линейку одежды бренда «BeastModeOn». Правда, сейчас основную работу делают его знакомые. Но Адебайо пообещал, что после завершения карьеры займется фирмой. Кстати, цены не особо кусаются. Средняя стоимость футболки – примерно полторы тысячи рублей.

2. Он может уйти в реслинг. Адебайо говорит: «Мои дети любят реслинг. Да и я по габаритам подхожу этому виду спорта. Думаю, у меня получится построить классную карьеру там».

3. Он хотел бы поработать в структуре футбольной команды. Но Акинфенва точно не пойдет тренировать, потому что считает, что не выглядит и не думает, как тренер.

4. А еще Адебайо сказал, что не обидится, если у него не сложится дальнейшая карьера в футболе, ведь он может быть бодибилдером, сниматься в кино и рекламировать разную продукцию.

В любом случае он еще на год в футболе. Возможно, за это время мы не раз услышим что-нибудь об Акинфенве и его гигантских бицепсах.

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