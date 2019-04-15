В той давке на «Хиллсборо» погиб кузен Джеррарда. Стивен провел всю карьеру в память о нем

Он фанател от «Ливерпуля» и мечтал быть его частью.

Ровно 30 лет назад, 15 апреля 1989 года, в Шеффилде произошла самая ужасная трагедия в истории английского футбола. Во время полуфинала Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» случилась давка, в которой погибли 96 человек.

Роковая ошибка полиции

В тот день в Ливерпуле проходили дорожные работы. Из-за этого часть фанатов добралась на стадион только к 20 минуте игры. У турникетов образовалась толпа. Полиция открыла центральные ворота и запустила толпившихся болельщиков без проверки билетов. Так на центральную трибуну зашло слишком много людей. Болельщики из первых рядов попали в ловушку и были прижаты к металлическим прутьям ограды. С трех сторон они были ограждены сеткой, а сзади на них давил поток людей.

Полицейские расценили давку как начало беспорядков и просто выстроились перед забором. Болельщики из соседних секторов пытались помочь тем, кто оказался в ловушке. Фанаты выломали калитку и бросились на поле.

Самым возрастным погибшим стал 67-летний Джерард Барон, брат футболиста «Ливерпуля» Кевина Барона. Самой молодой жертвой был 10-летний Джон-Пол Джилхули – двоюродный брат Стивена Джеррарда.

Когда произошла трагедия, Стивену было 9 лет. В тот день он вместе с семьей сидел у телевизора:

«Нас трясло, когда мы слышали диктора, рассказывающего об ужасных деталях на стадионе. Я просто не мог осознать масштабы всего этого кошмара.

В тот вечер в нашем доме было очень мрачно. Каждый из нас задавался вопросом: «Знаем ли мы кого-нибудь, кто поехал туда? Господи, сделай так, чтобы это было не так». В конце концов, я отправился спать.

В полдевятого утра кто-то постучал. Я быстро спустился, чтобы открыть дверь. Мой дедушка Том, не говоря ни слова, прошел в гостиную. Проснулись все остальные, и мы встали посреди комнаты, ожидая, когда дед что-нибудь скажет. Его лицо красноречиво говорило нам, что произошло нечто ужасное. У меня плохие новости, – сказал он, наконец. – Джон-Пол погиб».

Злополучно купленный билет

Спустя годы после трагедии мама Джон-Пола рассказывала, каким был еe сын. Он увлекался спортом: любил плавание и футбол. Плаванием Джон занимался в секции, а за футболом следил как фанат. Он мечтал играть за «Ливерпуль». В день трагедии он впервые самостоятельно без родителей посетил бассейн.

Мама рассказывает: «В последний раз, когда его двоюродный брат Паула видел его, он был в доме своей тети. Мы купили ему новую одежду. Он был так взбудоражен этим, показывая всем обновки». После трагедии на теле Джона-Пола нашли сине-черную куртку, красный верх спортивного костюма Puma, синюю джинсовую рубашку, синие джинсы и синие кроссовки Adidas.

Девятилетний Джеррард не знал, что его брат отправился на игру. Они вместе постоянно посещали «Энфилд», но достать билеты на полуфинал Кубка было очень сложно, поэтому семья Стивена даже не пыталась. Мама Джона-Пола едва нашла билет в последний момент. Она знала, как много значила для сына возможность посмотреть на своих героев в такой важной игре.

На стадион Джон-Пол пошел с друзьями семьи, Гленом Флэтли и Родни Джолли. «Я помню, как толпа разразилась серией волн и стала неуправляемой. Я не мог дышать и посадил Джона на плечи», – рассказывал Джолли.

«Я кричал, чтобы привлечь чье-то внимание и показать, что со мной ребeнок. Но я как будто был зажат между двумя массивными бетонными плитами. Помню, как думал: это должно прекратиться, это скоро должно кончиться, но это не прекращалось. Я просто не мог дышать. В один момент мне стало так плохо, что я согласился умереть. Я знал, что смерть неизбежна. Затем я потерял сознание и оказался на газоне. Я видел небо и чувствовал запах травы. Я остался жив».

Инспектор Филип Вудворд, который во время давки пытался вывести людей, рассказал, что видел, как Джон-Пол лежал, частично закрытый другими телами в верхней части груды людей: «Я бросился к Джону-Полу, пытаясь донести его к первой машине скорой помощи, которая прибыла к воротам стадиона».

Два сотрудника скорой помощи рассказали о шагах, которые они предприняли, чтобы попытаться спасти Джон-Пола. Но всe было напрасно – Джон уже был мeртв.

В автобиографии Стивен Джеррард вспоминал:« События в «Хиллсборо» никогда не должны повториться. Никто не должен расстаться с жизнью или потерять близкого человека на футбольном матче. Каждый раз, когда я вижу имя Джона-Пола, выбитое в холодном мраморе рядом с воротами имени Билла Шенкли, меня переполняют печаль и гнев. Я никогда раньше в этом не признавался, но это так: я играю ради Джона-Пола».

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