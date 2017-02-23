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    Роналду, Варди и еще три футболиста, которые учат нас мужским качествам


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    Голосов: 2
    23.02.2017 13:00
    В честь 23 февраля «Бомбардир» рассказывает короткие, но важные истории о том, что в футболе тоже бывают верные примеры для жизни настоящего мужчины.

    Честность

    Отыграв свои лучшие годы за «Вердер» и «Баварию», Мирослав Клозе перебрался из Бундеслиги в Серию А. Немец выбрал «Лацио», где он мог бы быть лидером и получить место в сборной на чемпионате мира в Бразилии. Но символом его римской карьеры стали не голы, а поступок, который он совершил в 2012 году в домашнем матче против «Наполи».

    Тогда Клозе забил рукой, а судья этого не заметил и засчитал гол. После чего удивленный немец подошел к арбитру и попросил отменить решение. Судья прислушался к словам футболиста и вернул прежний счет. Этому моменту аплодировали фанаты и игроки обеих команд, а отрезок с этим эпизодом крутили в десятки раз чаще, чем голы с того матча.

    Правда, в итоге «Лацио» влетел неаполитанцам 0:3. На послематчевой конференции тренер победителей Вальтер Маццарри сказал: «Он поступил здорово, но все видели, что он сыграл рукой, и наверняка мы бы подали протест, основываясь на видеозаписи. Могу только отдать честь Клозе».

    Щедрость

    Осенью 2014-го родители мальчика Эрика Ортиса Круса, которому только исполнилось 10 месяцев, попросили Криштиану Роналду выслать им майку и бутсы с автографом. Они планировали продать вещи футболиста на аукционе, чтобы выручить 60 тысяч евро. Именно такая сумма требовалась для срочной операции их ребенку, у которого обнаружилась дисплазия мозга.

    Роналду выслал майку, бутсы с автографом и чек на 60 тысяч евро. Кроме того футболист оплатил все расходы, которые требовались на реабилитацию мальчика после операции. Но самое главное в этой истории то, что это вовсе не первый и не последний случай, когда Криштиану помогает людям со сложными или даже смертельными заболеваниями.

    Верность

    За свою карьеру Стивен Джеррард мог уйти в команды сильнее, чем «Ливерпуль». «Мне очень льстит, когда меня сватают в клуб вроде «Реала». За мою карьеру у меня была пара возможностей отправиться в «Мадрид», но я устоял из-за крепкой связи с клубом моего родного города», − сказал несколько лет назад вечный капитан «красных».

    У Джеррарда был вариант и с уходом в «Челси». В 2003-м у «синих» появился новый владелец – Роман Абрамович, и Стиви Джи должен был стать одним из системообразующих игроков его новой команды. Сделка почти завершилась, но в последний момент полузащитник отказался от перехода. Говорят, его семье даже угрожали местные болельщики. Позже, когда он пожалел, что рассматривал уход к конкуренту, то извинился перед посетителями «Энфилда».

    Два года назад Джеррард завершил карьеру за «Ливерпуль» и уехал доигрывать в США, но вряд ли кто-то назовет его предателем. Он прекрасно понимал, что строится новая команда, и мешать этому не хотелось, поскольку вогнать в глубокий запас или продать его не смог бы ни один тренер – слишком огромный у Джеррарда авторитет. Сейчас Стивен вернулся на родину и стал тренером академии «красных».

    Целеустремленность

    В 2012 году пришла необычная новость из «Лестера»: клуб купил некоего Джейми Варди из команды пятого дивизиона за рекордные для полупрофессионального футбола деньги – миллион фунтов. Первый сезон получился для форварда не очень удачным, зато уже во втором его мячи помогли «лисам» проникнуть в Премьер-Лигу.

    В самой АПЛ первый сезон у Варди вообще провалился – всего 5 голов. Но «Лестер» тогда сделал для себя главное – остался на месте. Дальше происходит чудо, которые вы все помните: в сезоне-2015/16 «Лестер» ловит кураж, выносит лидеров, а Варди забивает 24 гола при 6 результативных передачах, став лучшим игроком по системе «гол+пас». Как итог: «лисы» становятся чемпионами Англии, Джейми заинтересовались гранды английского футбола, но нападающий после долгих переговоров остается в «Лестере» и продлевает контракт. После этого местные болельщики выдохнули.

    Сейчас Варди снова переживает неудачный сезон. Впрочем, как и вся команда. Но история англичанина показывает две вещи. Во-первых, форвард всегда чередует удачный сезон с неудачным, и это нормально. Во-вторых, он доказал: карьера может пойти на взлет, и когда тебе уже под 30.

    Стойкость

    Травма крестообразных связок – это одно из самых жестких повреждений для футболистов. Немало игроков после такого просто не возвращаются на прежний уровень. А считается, что после двух разрывов карьера футболиста вообще заканчивается. Но это не про полузащитника «Зенита» Мигеля Данни.

    В 2009 году португалец порвал передние крестообразные связки и восстанавливался около девяти месяцев. В 2012-м футболист не только снова получил повреждение связок, но и заработал себе проблемы с мениском. И опять большую часть сезона Мигель пропустил. Уже тогда все похоронили карьеру полузащитника, но он вернулся и отрабатывал на поле как абсолютно здоровый юниор.

    В апреле прошлого года в принципиальном матче против «Спартака» Данни упал на газон и заплакал. Выяснилось – снова колено и связки. Контракт португальца действовал еще сезон, так что расставаться с ним «Зенит» не мог, но учитывая возраст и частоту рецидивов травмы, болельщики отправляли игрока уже в тренерский штаб команды.

    Футболист тогда заявил: «Я не ожидал, но такова жизнь. У меня есть силы, чтобы восстановиться в кругу близких людей и вернуться как можно скорее». Он смотрел игры с кромки поля, снимался для сюжетов «Матч ТВ» и активно восстанавливался, чтобы вернуться к весенней части сезона. Ровно неделю назад, на 71-й минуте матча против «Андерлехта» Данни снова вышел на поле. Сегодня же, как сообщил на предматчевой пресс-конференции Мирча Луческу, португалец уже выйдет в основном составе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Зенит», ronaldocr7.com
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 февраля 2017, 11:14

      Данни единственный боец Зенита, без него команда превращается в хрен пойми что, здоровья ему и играть ещё лет 5!

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 16:45

      Хотя насчёт самопиара я чуть загнул. Больше пиаром занимается не сам Роналду, а толпы журналистов, так освещающих его действия.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 февраля 2017, 16:23

      а кто нибудь слышал Что Месси где то кому то помог финансово?
      помню как он ходил на церемонию в одну беднейшую страну в Африке и не бесплатно. так ему отвали столько бобла что это бабло помогло бы многим в той стране.

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 23 февраля 2017, 16:12

      достойно

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 14:03

      Щедрость Роналду? Я не спорю, помогать детям - это хорошо, НО(!), если человек, к примеру, за несколько дней до того, как переслать 300 тыс. евро призовых, покупает себе новую тачку за 3 лимона, то о какой щедрости здесь можно говорить? Тут больше самопиара, нежели щедрости.

      0
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 14:16

      а ты кто вообще такой, чтобы его судить? ты хоть что-то сделал стоящее в этом мире?

      0
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      Рейтинг: +600

      dimar > ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 14:39

      Так он же за свои деньги покупает и за свои же деньги помогает. Думаю родителям ребёнка не важно, что перед этим купил

      3
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      Рейтинг: +36

      DoGmA_TM > ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 14:46

      какая разница сколько зарабатывает человек, важен тот факт что он помогает людям, наши футболисты тоже зарабатываю бешеные бабки, но вместо помощи тратят их на развлечения, или наши депутаты, которые получают 600 т.р. зарплаты + миллионы из других источников, но на людей им плевать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 15:45

      Надо сказать, что кристина,конечно, не самый удачный пример мужественности здесь... а благотворительностью многие занимаются из футболистов...

      но за то, что помог осуждать нельзя. сколько считает нужным только и тратит на благотворительность..

      и тем более мы не узнаем о чем он на самом деле больше думает - о самопиаре или правда о помощи .. его и так вся планета знает..

      и потом - после какой суммы самопиар переходит в благотворительность?

      2
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > mihail200606 23 февраля 2017, 16:37

      Я не осуждаю за помощь, я просто не понимаю, почему этот поступок озаглавлен как "щедрость". Насчёт самопиара - вся эта публичная благотворительность с ним неразрывно связана. Хотели бы просто помочь - помогали бы анонимно, без показухи, журналистов и соцсетей.А ещё лучше - не тратили бы деньги на отдельно взятые акции против бедности, а боролись бы с причинами этой бедности. Хотя, это не их дело, и вообще разговор из другой плоскости.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > DoGmA_TM 23 февраля 2017, 16:40

      Наши тоже любят трезвонить о том, как у себя в родных городах и сёлах строят школы и интернаты, светить мордами на всяких благотворительных собраниях, поработать 1 денёк в фаст-фуде и т.д. и т.п. Разницы никакой.

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Тони Монтана 23 февраля 2017, 16:40

      А ты кто такой, чтобы задавать мне такие вопросы?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > mihail200606 23 февраля 2017, 18:10

      отхожу конечно от футбольной темы... но Иван Ткаченко из хк "Локомотив Ярославль" (Царствие ему Небесное) не афишировал ,хотя помогал детскому дому (а там тысячи детей)деньгами многократно.. вот это мужество ,честь и порядочность...

      1
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      Рейтинг: +54

      Evklid > ZENIT GOAL 23 февраля 2017, 18:46

      С причинами бедности должны главы государств бороться,а не футболисты.Да и нет столько денег у Роналду

      1
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > Evklid 23 февраля 2017, 19:24

      Согласен.

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      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 13:10

      дай Бог здоровья каждому футболисту! чтобы было больше примеров как в этой статье

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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 13:09

      Хорошая идея. Отличная статья от Никиты. С праздником)))

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