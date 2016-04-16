Стивен Джеррард снова зажигает в МЛС

35-летний полузащитник «Лос-Анджелес Гэлэкси» выполнил феноменальный голевой пас на партнера, а его команда разгромила «Хьюстон».

Соль на раны болельщикам «Ливерпуля», которые ждут, когда легенда вернется домой. Ведь она и в 35 лет исполняет космические вещи. В матче шестого тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлэкси» Стивена Джеррарда нанес крупное поражение «Хьюстону» (4:1), а третий гол своей команды записал на свой счет Джованни Дос Сантос, принявший великолепную диагональ от легендарного мерсисайдца. Красота!