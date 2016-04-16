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    Стивен Джеррард снова зажигает в МЛС


    0
    Голосов: 0
    16.04.2016 19:00
    35-летний полузащитник «Лос-Анджелес Гэлэкси» выполнил феноменальный голевой пас на партнера, а его команда разгромила «Хьюстон».

    Соль на раны болельщикам «Ливерпуля», которые ждут, когда легенда вернется домой. Ведь она и в 35 лет исполняет космические вещи. В матче шестого тура МЛС «Лос-Анджелес Гэлэкси» Стивена Джеррарда нанес крупное поражение «Хьюстону» (4:1), а третий гол своей команды записал на свой счет Джованни Дос Сантос, принявший великолепную диагональ от легендарного мерсисайдца. Красота!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: irishmirror.ie
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 16 апреля 2016, 19:37

      Легенда!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      TaPaHTuHo 16 апреля 2016, 19:37

      пффф

      -1
      Ответить
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