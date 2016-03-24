Месси vs Роналду, Бубнов vs Ловчев и еще 8 противостояний эпичнее, чем Бэтмен против Супермена

Месси против Роналду

Если и есть в футболе противостояние, которое ни в чем не уступает вывеске «Бэтмен против Супермена», то это извечное соперничество Месси и Роналду. Точнее их фанатов. Сами футболисты, исходя из интервью, дружны и не считают себя противниками. Однако их физиономии на церемониях вручений «Золотого мяча» говорят обратное. Очевидно, что без одного нет другого. Беспредельно талантливый Криштиану, словно Супермен, обрел сверхсилы в магической атмосфере «Манчестера» сэра Алекса. А затем уже можно было переезжать в Испанию, чтобы ежегодно устраивать битвы с главным конкурентом, который физически совсем не одарен, зато чрезвычайно ловок, талантлив и умен. Выбирать между Роналду и Месси сейчас сложнее, чем шестилетнему мальчику метаться в магазине игрушек между фигурками Супермена и Бэтмена.

Моуринью против Гвардиолы

По-хорошему, Моуринью гораздо больше подойдет роль Лекса Лютора. Однако вне поля он вовсе не такой, как нам кажется. Почитайте, как о нем отзываются старожилы «Интера» и «Челси». Роль не такого уж однозначного и психически нестабильного «добряка» Бэтмена ему даже больше к лицу. Ну, скажите, кто еще мог оказывать достойное сопротивление суперкоманде Гвардиолы? Еще со времен «Интера» Жозе придумал массу хитростей, с помощью которых смог нейтрализовать это сборище «инопланетян». Как и в случае с Роналду, переход в «Реал» напрашивался. Мало кто так жестко огребал от «Барселоны», как Моуринью, но и не было более тренера, который в следующем же матче мог нанести мощнейший удар под дых. Если у кого и есть избыточные запасы криптонита для СуперПепа, то точно у хитрющего португальца. Ждем в следующем году сиквела на английских стадионах.

Венгер против Фергюсона

Но у болельщиков постарше вывеска противостояния лучших тренеров мира была совершенно иной. И тут также повезло АПЛ. Неизвестно, как долго там будут бороться Пеп и Маур и будут ли, но противостояние Венгера и Фергюсона растянулось более чем на десятилетие и вместило в себя множество непохожих друг на друга раундов. До появления Моуринью, главные конфликты разгорались именно между этой парочкой. Да что там, даже в Бекхэма та самая бутса прилетела из-за слов о том, как Венгер только что уничтожил сэра Алекса. В футбольном мире сейчас не сыскать долгожителей-однолюбов. А рекорд Фергюсона по количеству сезонов у руля одного клуба может превзойти разве что его старый соперник.

Менотти против Билардо

Однако по ту сторону океана известно совсем другое тренерское противостояние. Не столько людей, сколько идеологий. Сесар Луис Менотти и Карлос Билардо. Тренеры, принесшие Аргентине Кубок мира. Очень разным футболом, очень разными командами и с очень разными эмоциями. От кого еще отталкиваться последователям, как не от подобных глыб? Так и появилось в Аргентине две школы: меноттисты и билардисты. Первые – типичные романтики и любители атакующего комбинационного футбола. В их числе нынешний коач «альбиселесте» Херардо Мартино и почти что лучший тренер прошлого года Хорхе Сампаоли. Вторые – классические прагматики, стремящиеся к стабильности. Сразу на ум приходит Диего Симеоне и серебряный призер ЧМ – Алехандро Сабелья. Речи о ссорах и конкуренции тут быть не может. Борьба меноттистов и билардистов выходит за эти рамки и наверняка растянется на десятилетия.

Лэмпард против Джеррарда

Здесь вы тоже не найдете лишней щепотки перца. Отношения у великих англичан вполне приятельские. Тут дело в их похожести. Оба являются истинными героями. А двоим таким, как известно, сложно найти место в тесном мире. Если у супергероев подобная ситуация зачастую переходит в конфликт, то в футболе – в тренерскую головоломку. Никому не удалось гармонично уместить Лэмпса и Стиви Джи в составе сборной. Помимо схожих функций и почти идентичных амплуа, еще и слишком много харизмы. Такое тоже бывает. Оба – легенды своих клубов. И если у Джеррарда это, что называется, на роду написано, то Лэмпард изначально был талантливым парнем из «Вэст Хэма», который через несколько лет заставил болельщиков напрочь о таком факте забыть. И ни разу не удивительно, что Фрэнк и Стивен следуют друг за другом по пятам: сначала в составах конкурирующих лидеров АПЛ, а сейчас – в качестве предпенсионных суперзвезд МЛС.

Суарес против Эвра

Своими последними подвигами Луис заставил забыть о некогда привычных кавычках, обрамляющих это слово. Вот и про инцидент с Эвра вспоминают все реже. Разве что можно наткнуться на однотипные комментарии про укусы. Хотя они по шуму в прессе неровня тому конфликту на расовой почве. Кто прав, а кто виноват до сих пор не ясно, но именно после этого случая футбольные власти установили отдельно для Суареса специальные формы наказаний – берущиеся с неба сроки дисквалификации. Образ начал формироваться. А эхо скандала пронзило весь английский сезон и стало еще одним толчком к избыточной расовой толерантности в Европе.

Денисов против Карпина

Данный скандал, по понятным причинам, много тише. Зато по степени неожиданности – ого-го! А персонажи какие! Личностей для более интересного поединка в российском футболе еще поискать надо. Но драки на том в последнее время чрезвычайно жгучем и принципиальном противостоянии «Спартака» с «Зенитом» не получилось. Так, пара толчков и пожеланий доброго здоровьица. Однако не все видят здесь метафизический пласт. Меркантильный и относящийся к явно материальному миру Денисов посягнул на культовую фигуру, целый символ веры. Деньги против полубога. Если отбросить иные переменные, то конфликт Бэтмена и Супермена абсолютно идентичен перепалке Карпина с Денисовым.

Бубнов против Ловчева

После поводок с российского футбола был спущен. Конфликты и скандалы все множились. А известность некоторых персонажей выбралась за пределы тусовки. Например, Александр Бубнов встал в один ряд с Петром Порошенко, Виталием Мутко и Михаилом Горбачевым. Речь, конечно, о пранках Вована, который подкинул несколько цистерн бензина в разгоревшийся конфликт между закадычными друзьями. Спартаковцы на уровне ДНК, фанаты Бескова с Лобановским и громогласнейшие эксперты слишком долго для людей с подобным темпераментом уживались в дуэте (пусть и импровизированном). От ссоры выиграл, скорее, Бубнов, который до создания «Матч ТВ» был самым популярным в стране человеком, говорящем о футболе. Но сейчас карьера обоих идет на спад. Возможно, стоит вновь объединиться и общими усилиями прорвать огульной критикой эфирную сетку.

Бесков против Лобановского

И раз уж вспомнили, то как отдельным пунктом не вынести тех, на наследии кого и строится весь бубновский репертуар? Насколько правдивы рассказы поставщика двоек, мы не знаем, однако чрезвычайная важность Бескова и Лобановского для российского футбола – абсолютный факт. Такая себе альтернатива аргентинскому дуэту. Только и с реальным противостоянием тоже. Ажурные комбинации против феноменальной подготовки. Гении тактики. Причем зачастую и за пределами поля – договорняки стали фактически легальной практикой и инструментом борьбы за чемпионство. А смеяться, когда о двух великих советских тренерах ученики говорят с придыханием, не стоит. Их противостояния всегда были поистине эпическими, без лишней грязи и с чувством подлинного товарищества. Чем не супергерои из социалистического прошлого?

Марадона против Пеле

Кто является Королем футбола? Прозвище-то за Пеле. А на деле – да черт его знает. Даже те, кто не раз видел игру обоих, не могут определиться. Поразительно разные по характеру и жизненному пути, на поле они творили одинаково сверхчеловечкие чудеса. Если Пеле брал силой, отточенной обводкой и правильным поведением в матче, то Марадона не скупился на хитрости, пижонства и неожиданные ходы. Многим Пеле скучен, поскольку давно в пантеоне и представляет культуру забытых времен. Кажется таким же слегка смешным и наивным, как герой вроде Супермена. Нынешнее поколение ближе к неоднозначной харизме и поведению на грани. Потому все чаще слышим о Марадоне и регулярно видим на экранах Бэтмена. Но кто важнее, популярнее и вообще круче вне культурного контекста, а в целом, как великий персонаж? В обоих случаях точно сказать невозможно. А за кого вы в этих извечных спорах?

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