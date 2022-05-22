Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Нобл - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1987 (39)
#16 | Полузащитник
180 см
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вест Хэм
11
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Брайтон
3 : 1
22.05.2022
Вест Хэм
80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
2 : 2
15.05.2022
Манчестер Сити
77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Норвич Сити
0 : 4
08.05.2022
Вест Хэм
67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 2
01.05.2022
Арсенал
1' - 77'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
1 : 0
24.04.2022
Вест Хэм
1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
1 : 1
17.04.2022
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 1
03.04.2022
Эвертон
70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Тоттенхэм
3 : 1
20.03.2022
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
2 : 1
13.03.2022
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ливерпуль
1 : 0
05.03.2022
Вест Хэм
61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1 : 0
27.02.2022
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Хэм
1 : 1
19.02.2022
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Лестер
2 : 2
13.02.2022
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
1 : 0
08.02.2022
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
22.01.2022
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
2 : 3
01.01.2022
Вест Хэм
88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Уотфорд
1 : 4
28.12.2021
Вест Хэм
1' - 90'
58'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
2 : 3
26.12.2021
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
2 : 0
15.12.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
0 : 0
12.12.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
3 : 2
04.12.2021
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.12.2021
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Манчестер Сити
2 : 1
28.11.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
20.11.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Вест Хэм
3 : 2
07.11.2021
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Астон Вилла
1 : 4
31.10.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
1 : 0
24.10.2021
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Лидс
1 : 2
25.09.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вест Хэм
1 : 2
19.09.2021
Манчестер Юнайтед
90' - 90'
90'
90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
11.09.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
2 : 2
28.08.2021
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вест Хэм
4 : 1
23.08.2021
Лестер
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ньюкасл
2 : 4
15.08.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
74
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
18
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+