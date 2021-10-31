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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Вест Хэм
Астон Вилла - Вест Хэм: обзор матча 31 октября 2021
Астон Вилла
31.10.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
34'
О. Уоткинс
7'
Б. Джонсон
38'
Д. Райс
80'
П. Форнальс
84'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Вест Хэм
90'
+1
Замена
В. Цоуфал
️️️️
П. Форнальс
90'
+1
Замена
Н. Влашич
️️️️
Д. Боуэн
84'
ГОЛ! 1:4!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Ланзини
80'
ГОЛ! 1:3!
П. Форнальс
Желтая карточка
Д. МакГинн
79'
79'
Желтая карточка
Д. Боуэн
79'
Желтая карточка
П. Форнальс
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Л. Бэйли
72'
64'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Т. Мингс
️️️️
Э. Буэндия
52'
Красная карточка
Э. Конса
50'
38'
ГОЛ! 1:2!
Д. Райс
Пас отдал
С. Бенрахма
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
Пас отдал
Э. Буэндия
34'
Замена
Э. Янг
️️️️
Д. Рэмзи
15'
7'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джонсон
Пас отдал
Д. Райс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-1-1-3
1
Мартинес
23
Таргетт
15
Конса
30
Хаус
2
Кэш
6
Накамба
7
МакГинн
41
Рэмзи
17
Бэйли
11
Уоткинс
10
Буэндия
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Джонсон
21
Огбонна
4
Зума
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
41
Рэмзи
15
Янг
15
Янг
41
Рэмзи
10
Буэндия
5
Мингс
5
Мингс
10
Буэндия
17
Бэйли
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
17
Бэйли
8
Форнальс
34
Цоуфал
34
Цоуфал
8
Форнальс
20
Боуэн
45
Влашич
45
Влашич
20
Боуэн
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
Остались в запасе
Астон Вилла
Вест Хэм
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Вест Хэм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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