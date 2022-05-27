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Марк Нобл
Новости
Марк Нобл - новости
Завершил карьеру
8 мая 1987 (39)
#16 | Полузащитник
180 см
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Нобл, Мартин и Фредерикс покинули «Вест Хэм»
2022.05.27 13:15
Акинфеев – самый преданный футболист в мире, Шунин – 12-й, Гилерме – 19-й, Дзагоев – 21-й
2021.02.13 13:29
15
Фото
Нобл продлил контракт с «Вест Хэмом». Он выступает за клуб с 2000 года
2018.12.13 06:15
Фото
Нобл – после драки с Погба: «На самом деле я его огромный фанат»
2018.05.12 11:56
1
Билич провел встречу с игроками «Вест Хэма»
2017.10.25 09:44
Нобл: «С уходом Пайета в «Вест Хэме» снова воцарилось счастье»
2017.02.09 21:40
2
Эррера: «Кататься на Нобле было удобно»
2017.01.07 01:09
Нобл: «Феноменальная игра, раньше мы проиграли бы такой матч»
2016.05.11 00:45
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
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РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
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