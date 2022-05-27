Нобл, Мартин и Фредерикс покинули «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил об уходе нескольких футболистов.

Команду покинули вратарь Давид Мартин, защитник Райан Фредерикс и полузащитник Марк Нобл, который завершил карьеру в 35 лет.

Нобл был капитаном «Вест Хэма». Он провел 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 ассист.

29-летний Фредерикс сыграл 77 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.

36-летний Мартин провел 5 матчей за клуб.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?