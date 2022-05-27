Нобл, Мартин и Фредерикс покинули «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил об уходе нескольких футболистов.
Команду покинули вратарь Давид Мартин, защитник Райан Фредерикс и полузащитник Марк Нобл, который завершил карьеру в 35 лет.
- Нобл был капитаном «Вест Хэма». Он провел 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 ассист.
- 29-летний Фредерикс сыграл 77 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.
- 36-летний Мартин провел 5 матчей за клуб.
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Источник: сайт «Вест Хэма»