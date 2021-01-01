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Нобл, Мартин и Фредерикс покинули «Вест Хэм»

«Вест Хэм» объявил об уходе нескольких футболистов.

Команду покинули вратарь Давид Мартин, защитник Райан Фредерикс и полузащитник Марк Нобл, который завершил карьеру в 35 лет.

  • Нобл был капитаном «Вест Хэма». Он провел 550 матчей за клуб, забил 62 гола и отдал 61 ассист.
  • 29-летний Фредерикс сыграл 77 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 голевых передач.
  • 36-летний Мартин провел 5 матчей за клуб.

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Источник: сайт «Вест Хэма»

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