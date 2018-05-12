Нобл – после драки с Погба: «На самом деле я его огромный фанат»

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1, перенесенный матч 31-го тура АПЛ) прокомментировал конфликт с Полем Погба.

В концовке встречи капитан лондонского клуба столкнулся с французом и схватил его за лицо.

«Забавно, но на самом деле я огромный фанат Погба. Мой сын сегодня вышел со мной на поле только для того, чтобы увидеть его вживую.

Поля сейчас критикуют больше, чем он того заслуживает. Он играет в одном из главных клубом мира, поэтому на его плечи оказывается огромное давление.

После матча я сказал ему, что не имел ввиду ничего серьезного. Такое (о стычке – прим. «Бомбардира») случается», – сказал Нобл.

По завершении встречи полузащитники пожали друг другу руки и обнялись.

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сравнил стычку полузащитников с любовной сценой из «Титаника».