Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобл – после драки с Погба: «На самом деле я его огромный фанат»

    Полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1, перенесенный матч 31-го тура АПЛ) прокомментировал конфликт с Полем Погба.

    В концовке встречи капитан лондонского клуба столкнулся с французом и схватил его за лицо.

    «Забавно, но на самом деле я огромный фанат Погба. Мой сын сегодня вышел со мной на поле только для того, чтобы увидеть его вживую.

    Поля сейчас критикуют больше, чем он того заслуживает. Он играет в одном из главных клубом мира, поэтому на его плечи оказывается огромное давление.

    После матча я сказал ему, что не имел ввиду ничего серьезного. Такое (о стычке – прим. «Бомбардира») случается», – сказал Нобл.

    По завершении встречи полузащитники пожали друг другу руки и обнялись.

    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью сравнил стычку полузащитников с любовной сценой из «Титаника».

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2018 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 мая 2018, 12:33

      Довольно по мужски высказался,нервы зашкалили,но это игра.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11