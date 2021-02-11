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    Акинфеев – самый преданный футболист в мире, Шунин – 12-й, Гилерме – 19-й, Дзагоев – 21-й

    Британский спортивный портал Sport Bible опубликовал рейтинг самых преданных футболистов в мире.

    Первое место занял капитан ЦСКА Игорь Акинфеев с показателем 17 лет и восемь месяцев.

    В топ-3 также вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл (оба – 16 лет и 8 месяцев).

    В рейтинг включены еще три игрока из РПЛ – вратарь «Динамо» Антон Шунин (12-й), голкипер «Локомотива» Гилерме (19-й) и хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (21-й).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport Bible

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии15
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      Рейтинг: +1510

      Romio-xxx 26 минут назад

      Если бы не та красная карточка Овчинникову,не известно еще как бы он прогрессировал...

      0
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      Рейтинг: +1428

      gor77 41 минуту назад

      Бомбардир как всегда веселит.))))
      Для тех кому лень посмотреть оригинал! ))))
      Этот список действующих футболистов, которые длительное время выступают за один клуб, собрал Transfermarkt. А этот сайт только лишь опубликовал.
      Ну да ладно.))))

      1
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      Рейтинг: +17130

      slavutiq70 > gor77 30 минут назад

      Даже и так,всё равно о многом говорит,,,,Всю карьеру в одном клубе ,хотя были варианты для перехода,,,

      0
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      Рейтинг: +5261

      vladik12 59 минут назад

      Самый дырявый воротчик, который только есть.
      Да еще и играющий за недоклуб.
      Жалко тебя, Игорь. Не карьера, а 18 лет позора.

      0
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      Рейтинг: -1368

      Бoрат > vladik12 19 минут назад

      А я думал , что все недоумки у нас в Зените собрались , ан нет , подумай может тебе к нам пора . Гыгыгы .

      0
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      Рейтинг: +4039

      mamba9090909 1 час назад

      Хороший вратарь. Правда, после травмы от прямого удара в голову, на выходе, стал осторожничать и в результате хуже играть на выходе.

      2
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      Рейтинг: +45029

      portero 1 час назад

      Игорь рано заиграл, причём очень солидно, еслиб не травмы...
      Сафонову очень нехватает наглости молодого Акинфеева....

      0
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      Рейтинг: +13343

      alarm 1 час назад

      в спартаке самый преданный дезеув)

      1
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      Рейтинг: -1368

      Бoрат > alarm 1 час назад

      Ты и пудель его самые преданные почитатели . Гыгыгы .

      5
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      Рейтинг: +1535

      Play 1 час назад

      Классный вратарь, во второй половине нулевых бешено прогрессировал, если бы уехал в Европу в 2008м, мог бы стать одним из лучших и играть в топ-клубе, а так остался, уровень держит и по сей день, но, по сути, после 2010 никакого прогресса больше не было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19126

      bset > Play 1 час назад

      Либо впал бы в депрессию, что приходится бороться за место в основе, совсем бы сник и до 2018 успел бы закончить карьеру. Одним словом, не угадаешь, как поступить лучше.

      5
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      Рейтинг: +2777

      Из Твери Леха > Play 1 час назад

      Ты шутишь? Какой он там уровень держит? Уровень в принципе нельзя держать, если лига с каждым годом деградирует. В 10-14 годах РПЛ была на две головы выше, чем сейчас. А вот то, что он не уехал, так правильно сделал, ибо знал свой уровень: на лавке под замену Ван Дер Сара, ну или основа второй половины АПЛ и то не факт, что задержался бы. А так тут и бабло течет, и будущее депутатство не за горами.

      0
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      Рейтинг: +298

      mama1991 1 час назад

      мальдини, тотти?

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      Рейтинг: +1535

      Play > mama1991 1 час назад

      Из действующих, судя по всему, новость как обычно вырвали из контекста ради громкого заголовка.

      0
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      Рейтинг: +147

      Alec7183 2 часа назад

      Да редкость, в нынешние времена.

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