Акинфеев – самый преданный футболист в мире, Шунин – 12-й, Гилерме – 19-й, Дзагоев – 21-й

Британский спортивный портал Sport Bible опубликовал рейтинг самых преданных футболистов в мире.

Первое место занял капитан ЦСКА Игорь Акинфеев с показателем 17 лет и восемь месяцев.

В топ-3 также вошли нападающий «Барселоны» Лионель Месси и полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл (оба – 16 лет и 8 месяцев).

В рейтинг включены еще три игрока из РПЛ – вратарь «Динамо» Антон Шунин (12-й), голкипер «Локомотива» Гилерме (19-й) и хавбек ЦСКА Алан Дзагоев (21-й).