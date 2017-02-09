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    Нобл: «С уходом Пайета в «Вест Хэме» снова воцарилось счастье»

    Полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл рассказал, что ситуация вокруг Димитри Пайета сказалась на микроклимате в команде.

    «Пайет был настоящим авторитетом в раздевалке, пользовался уважением у игроков. Его уход всех расстроил, особенно главного тренера Славена Билича, который не хотел расставаться с ним. Но вместе с тем важно было разрешить ситуацию, которая на тот момент сложилась в команде. А что может быть лучше побед? Теперь все сложности остались позади, и мы обрели счастье», – сказал Нобл.

    Напомним, что «Марсель» заплатил за трансфер Пайета 25 миллионов фунтов.

    Источник: Sport.co.uk

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    09.02.2017 21:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 10 февраля 2017, 10:53

      проглядывалось, то что ВХ тонул из-за этой ситуации, и было ожидаемо что как только распрощаются с Пайе(том), то атмосфера наладится

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