Нобл: «С уходом Пайета в «Вест Хэме» снова воцарилось счастье»

Полузащитник «Вест Хэма» Марк Нобл рассказал, что ситуация вокруг Димитри Пайета сказалась на микроклимате в команде.

«Пайет был настоящим авторитетом в раздевалке, пользовался уважением у игроков. Его уход всех расстроил, особенно главного тренера Славена Билича, который не хотел расставаться с ним. Но вместе с тем важно было разрешить ситуацию, которая на тот момент сложилась в команде. А что может быть лучше побед? Теперь все сложности остались позади, и мы обрели счастье», – сказал Нобл.

Напомним, что «Марсель» заплатил за трансфер Пайета 25 миллионов фунтов.