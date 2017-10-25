Билич провел встречу с игроками «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич рассказал о своих шагах в отношении вывода команды из кризиса, в котором она оказалась в текущем сезоне.

«Я встретился с капитаном Марком Ноблом, а позже с остальными игроками. На мой взгляд, подобные встречи принесли большую пользу. Мы знаем ситуацию: нам следует изменить игру к лучшему, чтобы набирать очки.

В прошлом сезоне у нас также были непростые периоды, но мы выбрались из них благодаря кропотливой работе. Сейчас нам следует поступить также. Я должен вести команду вперед и как можно быстрее улучшить ее игру», – заявил Билич.

После девятого тура «Вест Хэм» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Билич находится под угрозой увольнения, если в ближайших матчах не сможет вывести команду из кризиса.