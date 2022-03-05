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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 05 марта 2022
Ливерпуль
05.03.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
27'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
К. Джонс
️️️️
Л. Диас
90'
+6
Желтая карточка
С. Мане
90'
+5
90'
+3
Замена
Д. Честерс
️️️️
П. Форнальс
Замена
Д. Милнер
️️️️
Н. Кейта
90'
Желтая карточка
Д. Жота
89'
Замена
Д. Жота
️️️️
М. Салах
79'
61'
Замена
М. Нобл
️️️️
Н. Влашич
54'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
31'
Желтая карточка
К. Доусон
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
45
Никола Влашич
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
16
Конате
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
8
Кейта
14
Диас
10
Мане
10
Салах
4-1-3-2
22
Фабиански
2
Джонсон
4
Зума
15
Доусон
3
Крессуэлл
28
Соучек
20
Боуэн
45
Влашич
8
Форнальс
18
Антонио
22
Ланзини
14
Диас
21
Джонс
21
Джонс
14
Диас
8
Кейта
20
Милнер
20
Милнер
8
Кейта
10
Салах
20
Жота
20
Жота
10
Салах
45
Влашич
16
Нобл
16
Нобл
45
Влашич
8
Форнальс
20
Честерс
20
Честерс
8
Форнальс
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
10
Харви Эллиот
АП
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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