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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Уотфорд
Вест Хэм - Уотфорд: обзор матча 08 февраля 2022
Вест Хэм
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
68'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Уотфорд
Желтая карточка
В. Цоуфал
83'
77'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
К. Фемения
77'
Замена
И. Луза
️️️️
Э. Кайембе
77'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Т. Клеверли
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
68'
Замена
М. Ланзини
️️️️
С. Бенрахма
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Имран Луза
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
34
Цоуфал
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-4-2
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
33
Самир
11
Камара
17
Сиссоко
39
Кайембе
8
Клеверли
33
Куцка
17
Деннис
7
Кинг
10
Бенрахма
22
Ланзини
22
Ланзини
10
Бенрахма
17
Фемения
2
Нгакия
2
Нгакия
17
Фемения
39
Кайембе
26
Луза
26
Луза
39
Кайембе
8
Клеверли
9
Педро
9
Педро
8
Клеверли
Остались в запасе
Вест Хэм
Уотфорд
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Вест Хэм - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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