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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 15 мая 2022
Вест Хэм
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 37 тур
2 : 2
Завершен
Манчестер Сити
24'
Д. Боуэн
45'
Д. Боуэн
49'
Д. Грилиш
69'
В. Цоуфал (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Г. Жезус
Замена
Б. Джонсон
️️️️
П. Форнальс
90'
+2
86'
Пенальти не реализован!
Р. Марез
Замена
М. Нобл
️️️️
М. Ланзини
77'
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
В. Цоуфал
Желтая карточка
Л. Фабиански
60'
Желтая карточка
В. Цоуфал
58'
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Грилиш
Пас отдал
Родри
ГОЛ! 2:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
М. Антонио
45'
Желтая карточка
Д. Боуэн
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
П. Форнальс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Коул Палмер
ПВ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
34
Цоуфал
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
3-1-1-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
20
Силва
10
Грилиш
9
Жезус
26
Де Брюйне
8
Форнальс
2
Джонсон
2
Джонсон
8
Форнальс
22
Ланзини
16
Нобл
16
Нобл
22
Ланзини
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
10
Коул Палмер
ПВ
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Зак Стеффен
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Люк Мбете-Табу
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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