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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Вест Хэм
Лестер - Вест Хэм: обзор матча 13 февраля 2022
Лестер
13.02.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Вест Хэм
45'
Ю. Тилеманс (П)
57'
Р. Перейра
10'
Д. Боуэн
90+1'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Вест Хэм
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Доусон
Пас отдал
Д. Боуэн
Замена
Я. Вестергор
️️️️
Ю. Тилеманс
90'
79'
Замена
Н. Влашич
️️️️
П. Форнальс
79'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
Замена
А. Лукман
️️️️
Д. Мэддисон
72'
67'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
В. Цоуфал
61'
Желтая карточка
Д. Райс
60'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
ГОЛ! 2:1!
Р. Перейра
Пас отдал
Х. Барнс
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Тилеманс
45'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Джастин
31'
Желтая карточка
Р. Перейра
18'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
И. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
24
Джастин
12
Амарти
2
Сеюнджу
21
Перейра
8
Дьюсбери-Холл
11
Барнс
4
Ндиди
18
Тилеманс
10
Мэддисон
27
Дака
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
15
Доусон
4
Зума
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
22
Ланзини
8
Форнальс
18
Антонио
10
Мэддисон
11
Лукман
11
Лукман
10
Мэддисон
24
Джастин
33
Томас
33
Томас
24
Джастин
18
Тилеманс
23
Вестергор
23
Вестергор
18
Тилеманс
34
Цоуфал
2
Фредерикс
2
Фредерикс
34
Цоуфал
8
Форнальс
45
Влашич
45
Влашич
8
Форнальс
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
Остались в запасе
Лестер
Вест Хэм
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Лестер - Вест Хэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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