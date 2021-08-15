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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Вест Хэм
Ньюкасл - Вест Хэм: обзор матча 15 августа 2021
Ньюкасл
15.08.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 4
Завершен
Вест Хэм
5'
К. Уилсон
40'
Д. Мерфи
18'
А. Крессуэлл
53'
С. Бенрахма
63'
Т. Соучек
66'
М. Антонио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Вест Хэм
90'
+3
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Антонио
90'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
Д. Боуэн
88'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
С. Бенрахма
Замена
Жоэлинтон
️️️️
К. Уилсон
85'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Э. Крафт
84'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Шелви
70'
66'
ГОЛ! 2:4!
М. Антонио
Пас отдал
С. Бенрахма
63'
ГОЛ! 2:3!
Т. Соучек
63'
Пенальти не реализован!
М. Антонио
53'
ГОЛ! 2:2!
С. Бенрахма
Пас отдал
М. Антонио
Желтая карточка
Д. Шелви
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
М. Ритчи
40'
18'
ГОЛ! 1:1!
А. Крессуэлл
Пас отдал
П. Форнальс
ГОЛ! 1:0!
К. Уилсон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
33
Джамал Баптист
ЦФ
4-1-1-2-2
28
Вудман
30
Ритчи
6
Фернандес
26
Кларк
17
Крафт
14
Хэйден
26
Шелви
10
Альмирон
23
Мерфи
10
Сен-Максимен
13
Уилсон
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
20
Боуэн
8
Форнальс
10
Бенрахма
18
Антонио
13
Уилсон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
26
Шелви
10
Фрейзер
10
Фрейзер
26
Шелви
17
Крафт
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
17
Крафт
18
Антонио
2
Джонсон
2
Джонсон
18
Антонио
10
Бенрахма
2
Фредерикс
2
Фредерикс
10
Бенрахма
20
Боуэн
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Боуэн
Остались в запасе
Ньюкасл
Вест Хэм
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
6
Конор Ковентри
ОП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
33
Джамал Баптист
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
6
Конор Ковентри
ОП
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
33
Джамал Баптист
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ньюкасл - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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