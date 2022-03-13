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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 13 марта 2022
Вест Хэм
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Астон Вилла
70'
А. Ярмоленко
82'
П. Форнальс
90'
Д. Рэмзи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
90'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рэмзи
Пас отдал
Э. Буэндия
Замена
И. Диоп
️️️️
С. Бенрахма
87'
ГОЛ! 2:0!
П. Форнальс
Пас отдал
С. Бенрахма
82'
79'
Замена
Э. Буэндия
️️️️
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
С. Бенрахма
70'
69'
Замена
Л. Бэйли
️️️️
Д. Ингс
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
А. Крессуэлл
57'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
52'
Желтая карточка
М. Ланзини
44'
10'
Замена
Э. Янг
️️️️
Л. Динь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
5
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Джонсон
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
22
Ланзини
18
Антонио
4-1-1-2-2
1
Мартинес
2
Кэш
12
Чамберс
5
Мингс
12
Динь
12
Луис
7
МакГинн
41
Рэмзи
11
Коутиньо
11
Уоткинс
28
Ингс
10
Бенрахма
6
Диоп
6
Диоп
10
Бенрахма
3
Крессуэлл
2
Фредерикс
2
Фредерикс
3
Крессуэлл
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
12
Динь
15
Янг
15
Янг
12
Динь
28
Ингс
17
Бэйли
17
Бэйли
28
Ингс
12
Луис
10
Буэндия
10
Буэндия
12
Луис
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
9
Сонни Перкинс
ЛП
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
11
Армстронг Око-Флекс
ЛВ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
15
Эзри Конса
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
17
Кэрни Чуквуэмека
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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