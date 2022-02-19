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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 19 февраля 2022
Вест Хэм
19.02.2022, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ньюкасл
32'
К. Доусон
45+1'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
90'
+5
Желтая карточка
Д. Берн
Желтая карточка
П. Форнальс
90'
88'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Д. Уиллок
79'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Р. Фрейзер
76'
Желтая карточка
Р. Фрейзер
Замена
Н. Влашич
️️️️
С. Бенрахма
73'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Р. Фредерикс
46'
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Уиллок
ГОЛ! 1:0!
К. Доусон
Пас отдал
А. Крессуэлл
32'
31'
Желтая карточка
Э. Крафт
Желтая карточка
Р. Фредерикс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Лукас Де Болле
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Фредерикс
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-3-1
39
Дубравка
17
Крафт
5
Шер
33
Берн
23
Таргетт
28
Уиллок
26
Шелви
23
Мерфи
7
Жоэлинтон
10
Фрейзер
9
Вуд
2
Фредерикс
2
Джонсон
2
Джонсон
2
Фредерикс
10
Бенрахма
45
Влашич
45
Влашич
10
Бенрахма
10
Фрейзер
10
Альмирон
10
Альмирон
10
Фрейзер
28
Уиллок
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
28
Уиллок
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Лукас Де Болле
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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