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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Эвертон
Вест Хэм - Эвертон: обзор матча 03 апреля 2022
Вест Хэм
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Эвертон
32'
А. Крессуэлл
58'
Д. Боуэн
53'
М. Холгейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Эвертон
Желтая карточка
А. Крессуэлл
90'
+4
84'
Желтая карточка
М. Холгейт
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
С. Бенрахма
82'
79'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Боуэн
70'
65'
Вторая желтая
М. Кин
ГОЛ! 2:1!
Д. Боуэн
58'
53'
ГОЛ! 1:1!
М. Холгейт
Пас отдал
Ришарлисон
34'
Желтая карточка
М. Кин
ГОЛ! 1:0!
А. Крессуэлл
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
45
Никола Влашич
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
4
Зума
2
Фредерикс
28
Соучек
41
Райс
10
Бенрахма
8
Форнальс
20
Боуэн
18
Антонио
4-2-2-2
1
Пикфорд
3
Кенни
4
Годфри
5
Кин
16
Миколенко
6
Дукуре
6
ван де Бек
10
Грей
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
47
Ришарлисон
20
Боуэн
16
Нобл
16
Нобл
20
Боуэн
10
Бенрахма
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
10
Бенрахма
9
Калверт-Льюин
10
Гордон
10
Гордон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Вест Хэм
Эвертон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
45
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Льюис Доббин
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Вест Хэм - Эвертон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
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