Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роббин Рюйтер - статистика

Завершил карьеру
25 марта 1987 (39), Амстердам
#87 | Вратарь
196 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Камбур
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Камбур
4 : 0
28.05.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
4 : 1
21.05.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Витесс
2 : 0
14.05.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Камбур
0 : 3
06.05.2023
Утрехт
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Волендам
2 : 0
21.04.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Камбур
0 : 3
16.04.2023
Фейеноорд
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Твенте
4 : 0
09.04.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Камбур
1 : 2
01.04.2023
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
4 : 1
19.03.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
ПСВ
5 : 2
12.03.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Камбур
4 : 1
05.03.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
25.02.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
1 : 2
19.02.2023
Херенвен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
НЕК
0 : 0
11.02.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Камбур
0 : 5
05.02.2023
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Камбур
1 : 2
29.01.2023
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 1
26.01.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
0 : 3
21.01.2023
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Эммен
0 : 0
15.01.2023
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
2 : 1
13.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Фейеноорд
1 : 0
10.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Камбур
0 : 1
04.11.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Камбур
0 : 1
23.10.2022
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
0 : 3
15.10.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
09.10.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Камбур
3 : 0
01.10.2022
ПСВ
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
5 : 1
17.09.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
0 : 1
11.09.2022
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Аякс
4 : 0
03.09.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
0 : 1
28.08.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Фортуна
1 : 4
20.08.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Утрехт
0 : 0
13.08.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Камбур
0 : 2
06.08.2022
Экселсиор
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+