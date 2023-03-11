Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гэри Мадин - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1990 (36), Гейтсхед
#14 | Нападающий
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Блэкпул
26
4
4
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бристоль Сити
2 : 0
11.03.2023
Блэкпул
1' - 6'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Блэкпул
0 : 0
04.03.2023
Бернли
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Рединг
3 : 1
25.02.2023
Блэкпул
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Блэкпул
2 : 2
07.02.2023
Хаддерсфилд Таун
1' - 45'
45'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
3 : 0
04.02.2023
Блэкпул
71' - 90'
79'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Уотфорд
2 : 0
14.01.2023
Блэкпул
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкпул
1 : 1
01.01.2023
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Блэкпул
1 : 2
29.12.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
55'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Халл Сити
1 : 1
26.12.2022
Блэкпул
1' - 90'
28'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Кардифф
1 : 1
17.12.2022
Блэкпул
1' - 90'
67'
51'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
12.11.2022
Блэкпул
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Блэкпул
0 : 3
08.11.2022
Мидлсбро
1' - 64'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкпул
0 : 1
05.11.2022
Лутон Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вест Бромвич
1 : 0
01.11.2022
Блэкпул
1' - 65'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ковентри
1 : 2
29.10.2022
Блэкпул
1' - 90'
53'
90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Блэкпул
4 : 2
22.10.2022
Престон
1' - 90'
30'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Блэкпул
1 : 3
19.10.2022
Халл Сити
1' - 64'
48'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
15.10.2022
Блэкпул
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкпул
3 : 1
08.10.2022
Уотфорд
1' - 75'
10'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сандерленд
0 : 0
04.10.2022
Блэкпул
1' - 85'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкпул
0 : 1
01.10.2022
Норвич Сити
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Блэкпул
0 : 1
31.08.2022
Блэкберн
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Блэкпул
3 : 3
27.08.2022
Бристоль Сити
1' - 79'
7'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бернли
3 : 3
20.08.2022
Блэкпул
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Сток Сити
2 : 0
06.08.2022
Блэкпул
1' - 21'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Блэкпул
1 : 0
30.07.2022
Рединг
1' - 71'
Главные новости
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
1
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+