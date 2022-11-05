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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Лутон Таун
Блэкпул - Лутон Таун: обзор матча 05 ноября 2022
Блэкпул
05.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
57'
Л. Берри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Лутон Таун
Замена
Т. Корбяну
️️️️
К. Андерсон
80'
75'
Замена
К. Джером
️️️️
Э. Адебайо
74'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Л. Берри
Замена
К. Райт
️️️️
G. Ward
71'
65'
Желтая карточка
Л. Берри
57'
ГОЛ! 0:1!
Л. Берри
Пас отдал
Э. Адебайо
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Торнили
57'
Желтая карточка
К. Коннолли
51'
Замена
К. Андерсон
️️️️
Ч. Патино
46'
19'
Замена
Г. Корник
️️️️
Д. Поттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
8
Луи Уотсон
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
0
C. Lawless
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Максвелл
6
Коннолли
15
Торнили
21
Экпитета
3
Хасбэнд
16
Дугалл
28
Патино
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
28
4-2-1-1-2
34
Хорват
15
Локьер
17
Белл
14
Бри
15
Поттс
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
8
Берри
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
15
Торнили
2
Томпсон
2
Томпсон
15
Торнили
28
23
Райт
23
Райт
28
28
Патино
21
Андерсон
21
Андерсон
28
Патино
Андерсон
7
Корбяну
7
Корбяну
Андерсон
8
Берри
15
Фримен
15
Фримен
8
Берри
15
Поттс
23
Корник
23
Корник
15
Поттс
45
Адебайо
35
Джером
35
Джером
45
Адебайо
Остались в запасе
Блэкпул
Лутон Таун
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
0
C. Lawless
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
0
C. Lawless
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Блэкпул - Лутон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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2025.09.23 22:22
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2024.05.20 09:57
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