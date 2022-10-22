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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Престон
Блэкпул - Престон: обзор матча 22 октября 2022
Блэкпул
22.10.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 17 тур
4 : 2
Завершен
Престон
30'
Д. Йетс
68'
Ч. Патино
81'
Д. Йетс
90+5'
С. Хэмилтон
38'
Б. Уайтмэн (П)
89'
К. Коннолли (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Престон
ГОЛ! 4:2!
С. Хэмилтон
Пас отдал
Д. Йетс
90'
+5
89'
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Коннолли
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Хасбэнд
85'
83'
Замена
А. Брауне
️️️️
А. Маккэнн
83'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Д. Стори
ГОЛ! 3:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Ч. Патино
81'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Д. Торнили
80'
76'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Б. Вудберн
76'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Р. Ледсон
ГОЛ! 2:1!
Ч. Патино
Пас отдал
С. Кэри
68'
64'
Замена
Б. Диаби
️️️️
Г. Каннингэм
Желтая карточка
Ч. Патино
45'
+1
45'
Желтая карточка
Д. Стори
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Уайтмэн
ГОЛ! 1:0!
Д. Йетс
Пас отдал
Г. Мадин
30'
Замена
С. Кэри
️️️️
Л. Бридкатт
30'
27'
Желтая карточка
А. Каррерас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Максвелл
6
Коннолли
15
Торнили
21
Экпитета
3
Хасбэнд
16
Дугалл
28
Патино
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
23
Бридкатт
4-4-1-1
28
Вудман
8
Каннингэм
6
Линдсэй
14
Стори
18
Каррерас
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
44
Поттс
7
Вудберн
17
Риис
3
Хасбэнд
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Хасбэнд
15
Торнили
46
Уильямс
46
Уильямс
15
Торнили
23
Бридкатт
14
Кэри
14
Кэри
23
Бридкатт
8
Каннингэм
4
Диаби
4
Диаби
8
Каннингэм
7
Вудберн
11
Брэди
11
Брэди
7
Вудберн
8
Маккэнн
8
Брауне
8
Брауне
8
Маккэнн
4
Ледсон
24
Магуайр
24
Магуайр
4
Ледсон
14
Стори
17
Эванс
17
Эванс
14
Стори
Остались в запасе
Блэкпул
Престон
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкпул - Престон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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