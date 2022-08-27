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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Бристоль Сити
Блэкпул - Бристоль Сити: обзор матча 27 августа 2022
Блэкпул
27.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
3 : 3
Завершен
Бристоль Сити
7'
Д. Боулер
56'
Д. Йетс
90'
Т. Корбяну
44'
Т. Конвей
63'
А. Семеньо
70'
М. Экпитета (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бристоль Сити
ГОЛ! 3:3!
Т. Корбяну
90'
88'
Замена
Э. Кинг
️️️️
Т. Конвей
87'
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ш. Ловери
87'
85'
Желтая карточка
Р. Аткинсон
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Г. Мадин
79'
77'
Желтая карточка
А. Семеньо
70'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
М. Экпитета
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
65'
63'
ГОЛ! 2:2!
А. Семеньо
63'
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Скотт
ГОЛ! 2:1!
Д. Йетс
56'
51'
Желтая карточка
А. Скотт
Замена
Д. Торнили
️️️️
Р. Уильямс
46'
46'
Замена
М. Джеймс
️️️️
Х. Массенго
44'
ГОЛ! 1:1!
Т. Конвей
Пас отдал
А. Скотт
ГОЛ! 1:0!
Д. Боулер
Пас отдал
Г. Мадин
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
7
Тео Корбяну
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-3-1-3
32
Гримшоу
21
Экпитета
46
Уильямс
6
Коннолли
2
Томпсон
16
Дугалл
6
Лоуренс-Габриэль
11
Боулер
19
Ловери
14
Мадин
12
Йетс
4-2-1-3
25
Бентли
3
Нейсмит
26
Винер
5
Аткинсон
12
Дасилва
4
Массенго
8
Уилльямс
8
Скотт
21
Уэллс
9
Конвей
18
Вайманн
46
Уильямс
15
Торнили
15
Торнили
46
Уильямс
19
Ловери
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
19
Ловери
14
Мадин
7
Корбяну
7
Корбяну
14
Мадин
4
Массенго
37
Джеймс
37
Джеймс
4
Массенго
9
Конвей
10
Кинг
10
Кинг
9
Конвей
8
Скотт
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Скотт
Остались в запасе
Блэкпул
Бристоль Сити
31
Стюарт Мур
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
15
Берили Лубала
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкпул - Бристоль Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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