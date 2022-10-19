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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Халл Сити
Блэкпул - Халл Сити: обзор матча 19 октября 2022
Блэкпул
19.10.2022, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
1 : 3
Завершен
Халл Сити
31'
К. Дугалл
26'
Р. Лонгман
45+3'
Г. Доэрти
79'
Р. Слатер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Халл Сити
90'
+1
Замена
О. Туфан
️️️️
Р. Слатер
90'
+1
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
С. Кристи
82'
Замена
Б. Флеминг
️️️️
Д. Пелкас
Желтая карточка
К. Коннолли
81'
Замена
И. Поведа
️️️️
Р. Уильямс
80'
79'
ГОЛ! 1:3!
Р. Слатер
78'
Желтая карточка
Д. Пелкас
72'
Замена
Д. Синик
️️️️
Ж. Мишель Сери
71'
Замена
О. Эступиньян
️️️️
Р. Лонгман
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Г. Мадин
64'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
Л. Гарбатт
63'
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
К. Райт
58'
51'
Желтая карточка
Д. Гривз
Желтая карточка
Г. Мадин
48'
45'
+3
ГОЛ! 1:2!
Г. Доэрти
Пас отдал
Р. Вудс
Желтая карточка
К. Райт
45'
+2
43'
Желтая карточка
Р. Слатер
38'
Желтая карточка
Р. Лонгман
ГОЛ! 1:1!
К. Дугалл
Пас отдал
Т. Корбяну
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лонгман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
23
Каллум Райт
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
5
Элфи Джонс
ЦЗ
24
Джейкоб Гривз
ЦЗ
27
Реган Слатер
ОП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Райан Лонгман
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
11
Озан Туфан
ЦП
36
Уилл Джарвис
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
4-1-2-3
12
Максвелл
6
Коннолли
15
Торнили
29
Гарбатт
46
Уильямс
16
Дугалл
28
Патино
23
Райт
7
Корбяну
12
Йетс
14
Мадин
4-1-4-1
1
Бакстер
2
Фигейреду
5
Джонс
24
Гривз
29
Кристи
27
Слатер
14
Сери
5
Доэрти
10
Пелкас
18
Вудс
47
Лонгман
29
Гарбатт
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
14
Мадин
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
14
Мадин
46
Уильямс
99
Поведа
99
Поведа
46
Уильямс
23
Райт
23
Бридкатт
23
Бридкатт
23
Райт
29
Кристи
15
МакЛафлин
15
МакЛафлин
29
Кристи
27
Слатер
11
Туфан
11
Туфан
27
Слатер
14
Сери
70
Синик
70
Синик
14
Сери
10
Пелкас
19
Флеминг
19
Флеминг
10
Пелкас
47
Лонгман
19
Эступиньян
19
Эступиньян
47
Лонгман
Остались в запасе
Блэкпул
Халл Сити
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
13
Мэтт Ингрэм
ВР
36
Уилл Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
36
Уилл Джарвис
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Статистика матча Блэкпул - Халл Сити
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
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Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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1 : 2
21.11.2026
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Уимблдон
1 : 0
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Англия. Первая лига, 14 тур
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1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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