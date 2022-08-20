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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Блэкпул
Бернли - Блэкпул: обзор матча 20 августа 2022
Бернли
20.08.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
3 : 3
Завершен
Блэкпул
3'
Д. Браунхилл
11'
Н. Телла
33'
Н. Телла
21'
Т. Корбяну
74'
Ш. Ловери
77'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Блэкпул
90'
+5
Желтая карточка
К. Дугалл
Замена
М. Бенсон
️️️️
Д. Каллен
90'
90'
Замена
М. Виртю
️️️️
Д. Йетс
Красная карточка
Я. Матсен
85'
83'
Красная карточка
С. Кэри
77'
ГОЛ! 3:3!
Д. Йетс
75'
Замена
С. Кэри
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
74'
ГОЛ! 3:2!
Ш. Ловери
74'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ш. Ловери
74'
Замена
Д. Хасбэнд
️️️️
Д. Томпсон
Замена
С. Бастьен
️️️️
Витиньо
72'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Н. Телла
72'
63'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Т. Корбяну
61'
Желтая карточка
К. Коннолли
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
61'
Желтая карточка
Д. Каллен
47'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Томпсон
ГОЛ! 3:1!
Н. Телла
33'
21'
ГОЛ! 2:1!
Т. Корбяну
ГОЛ! 2:0!
Н. Телла
Пас отдал
Т. Харвуд-Беллис
11'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
Пас отдал
Д. Родригес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
2
Витиньо
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-2-3-1-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Тэйлор
4
Харвуд-Беллис
22
Матсен
2
Витиньо
4
Корк
24
Каллен
8
Браунхилл
23
Телла
16
Родригес
3-3-1-3
32
Гримшоу
6
Коннолли
46
Уильямс
21
Экпитета
6
Лоуренс-Габриэль
16
Дугалл
2
Томпсон
11
Боулер
7
Корбяну
19
Ловери
12
Йетс
24
Каллен
14
Бенсон
14
Бенсон
24
Каллен
2
Витиньо
22
Бастьен
22
Бастьен
2
Витиньо
23
Телла
21
Чурлинов
21
Чурлинов
23
Телла
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
2
Томпсон
3
Хасбэнд
3
Хасбэнд
2
Томпсон
12
Йетс
24
Виртю
24
Виртю
12
Йетс
19
Ловери
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
19
Ловери
6
Лоуренс-Габриэль
14
Кэри
14
Кэри
6
Лоуренс-Габриэль
7
Корбяну
14
Мадин
14
Мадин
7
Корбяну
Остались в запасе
Бернли
Блэкпул
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Венсан Компани
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Си Джей Иган-Райли
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Бернли - Блэкпул
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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