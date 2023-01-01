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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Сандерленд
Блэкпул - Сандерленд: обзор матча 01 января 2023
Блэкпул
01.01.2023, воскресенье, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
21'
Ш. Ловери
66'
Р. Стюарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Сандерленд
Вторая желтая
К. Коннолли
90'
+2
Замена
К. Райт
️️️️
И. Поведа
88'
Желтая карточка
Д. Бисли
85'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Ч. Патино
80'
Замена
Д. Бисли
️️️️
С. Хэмилтон
73'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
73'
72'
Желтая карточка
Л. О'Найен
Желтая карточка
Ш. Ловери
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
Р. Стюарт
Пас отдал
Т. Хьюм
62'
Замена
А. Ба
️️️️
Э. Мишу
Желтая карточка
И. Поведа
28'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ловери
Пас отдал
С. Хэмилтон
21'
19'
Желтая карточка
Э. Мишу
Желтая карточка
К. Коннолли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
9
Джейк Бисли
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
28
Джей Матете
ЦП
43
Леон Даяку
ЦФ
4-1-3-2
12
Максвелл
15
Торнили
6
Коннолли
3
Хасбэнд
21
Экпитета
28
Патино
22
Хэмилтон
99
Поведа
14
Кэри
14
Мадин
19
Ловери
3-3-3-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
3
Райт
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
47
Кларк
20
Мишу
16
Диалло
31
Стюарт
28
Патино
16
Дугалл
16
Дугалл
28
Патино
99
Поведа
23
Райт
23
Райт
99
Поведа
22
Хэмилтон
9
Бисли
9
Бисли
22
Хэмилтон
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
20
Мишу
31
Ба
31
Ба
20
Мишу
Остались в запасе
Блэкпул
Сандерленд
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Алекс Басс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
43
Леон Даяку
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкпул - Сандерленд
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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