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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Блэкпул
Кардифф - Блэкпул: обзор матча 17 декабря 2022
Кардифф
17.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
36'
К. Этете
67'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Блэкпул
Замена
Н. Нкунку
️️️️
К. О'Доуда
89'
87'
Желтая карточка
Р. Уильямс
Замена
Р. Колуилл
️️️️
М. Харрис
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мадин
65'
Замена
Д. Бисли
️️️️
Д. Йетс
65'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ш. Ловери
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Г. Уит
63'
62'
Желтая карточка
Ч. Патино
51'
Желтая карточка
Г. Мадин
Желтая карточка
Г. Уит
47'
46'
Замена
И. Поведа
️️️️
К. Дугалл
Желтая карточка
К. О'Доуда
41'
ГОЛ! 1:0!
К. Этете
Пас отдал
К. Робинсон
36'
Желтая карточка
К. Робинсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
24
Райан Уинтл
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
28
Кион Этете
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Кардифф
31
Джейк Анвик
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
3-1-4-2
21
Оллсоп
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
9
Харрис
32
Роллс
47
О'Доуда
11
Уит
47
Робинсон
28
Этете
4-1-1-1-3
32
Гримшоу
46
Уильямс
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
6
Коннолли
16
Дугалл
28
Патино
14
Кэри
12
Йетс
19
Ловери
14
Мадин
47
О'Доуда
27
Нкунку
27
Нкунку
47
О'Доуда
9
Харрис
10
Колуилл
10
Колуилл
9
Харрис
11
Уит
11
Филоджин
11
Филоджин
11
Уит
19
Ловери
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
19
Ловери
16
Дугалл
99
Поведа
99
Поведа
16
Дугалл
12
Йетс
9
Бисли
9
Бисли
12
Йетс
Остались в запасе
Кардифф
Блэкпул
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
31
Стюарт Мур
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Кардифф - Блэкпул
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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