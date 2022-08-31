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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Блэкберн
Блэкпул - Блэкберн: обзор матча 31 августа 2022
Блэкпул
31.08.2022, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 1
Завершен
Блэкберн
16'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Блэкберн
Желтая карточка
М. Экпитета
84'
Замена
И. Поведа
️️️️
Г. Мадин
80'
80'
Замена
А. Эдун
️️️️
Б. Дак
73'
Желтая карточка
Д. Вейл
70'
Желтая карточка
Л. Трэвис
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Ш. Ловери
66'
64'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Т. Долан
Желтая карточка
Д. Томпсон
63'
24'
Желтая карточка
Б. Бреретон
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бреретон
Пас отдал
Б. Дак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
20
Адам Уортон
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-3-1-3
32
Гримшоу
21
Экпитета
46
Уильямс
6
Коннолли
2
Томпсон
16
Дугалл
6
Лоуренс-Габриэль
11
Боулер
12
Йетс
19
Ловери
14
Мадин
4-3-2-1
1
Камински
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
3
Пикеринг
20
Уортон
23
Дак
23
Мортон
24
Долан
22
Бреретон
26
Хеджс
14
Мадин
99
Поведа
99
Поведа
14
Мадин
19
Ловери
7
Корбяну
7
Корбяну
19
Ловери
23
Дак
14
Эдун
14
Эдун
23
Дак
24
Долан
27
Вейл
27
Вейл
24
Долан
Остались в запасе
Блэкпул
Блэкберн
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Эшли Филлипс
ЦЗ
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкпул - Блэкберн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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