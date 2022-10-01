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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Норвич Сити
Блэкпул - Норвич Сити: обзор матча 01 октября 2022
Блэкпул
01.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
21'
Т. Пукки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Норвич Сити
Желтая карточка
М. Экпитета
90'
+2
87'
Замена
Г. Сара
️️️️
М. Нуньес
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Т. Корбяну
84'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Йетс
83'
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Дугалл
83'
76'
Замена
Л. Гиббс
️️️️
Т. Пукки
76'
Замена
Д. Синани
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Г. Мадин
️️️️
И. Поведа
69'
65'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
О. Эрнандес
Желтая карточка
К. Дугалл
39'
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пукки
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Сонни Кэри
ПВ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Максвелл
2
Томпсон
21
Экпитета
15
Торнили
6
Лоуренс-Габриэль
16
Дугалл
23
Райт
28
Патино
99
Поведа
12
Йетс
7
Корбяну
4-2-2-2
23
Крул
3
Ааронс
12
Омобамиделе
4
Хэнли
3
Бирам
32
Нуньес
23
МакЛин
11
Эрнандес
21
Рэмзи
9
Сарджент
20
Пукки
12
Йетс
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
12
Йетс
16
Дугалл
14
Кэри
14
Кэри
16
Дугалл
99
Поведа
14
Мадин
14
Мадин
99
Поведа
7
Корбяну
19
Ловери
19
Ловери
7
Корбяну
32
Нуньес
8
Сара
8
Сара
32
Нуньес
20
Пукки
20
Гиббс
20
Гиббс
20
Пукки
21
Рэмзи
10
Синани
10
Синани
21
Рэмзи
11
Эрнандес
26
Доуэлл
26
Доуэлл
11
Эрнандес
Остались в запасе
Блэкпул
Норвич Сити
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Блэкпул - Норвич Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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