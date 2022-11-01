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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Блэкпул
Вест Бромвич - Блэкпул: обзор матча 01 ноября 2022
Вест Бромвич
01.11.2022, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 0
Завершен
Блэкпул
85'
О. Йокушлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Блэкпул
87'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Йетс
ГОЛ! 1:0!
О. Йокушлу
Пас отдал
Т. Рогич
85'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
М. Филлипс
83'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Т. Гарднер-Хикман
76'
Замена
Д. Моламби
️️️️
К. Грант
75'
65'
Замена
Т. Корбяну
️️️️
Г. Мадин
Желтая карточка
Д. Уоллес
58'
Замена
Г. Диангана
️️️️
Д. Уоллес
58'
Желтая карточка
К. Бартли
52'
Желтая карточка
Д. О'Ши
51'
47'
Желтая карточка
Д. Йетс
46'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
К. Райт
28'
Желтая карточка
Д. Торнили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
7
Том Рогич
АП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
3-2-4-1
1
Палмер
2
Ферлонг
26
О'Ши
5
Бартли
22
Таунсенд
19
Гарднер-Хикман
5
Йокушлу
17
Уоллес
8
Свифт
25
Филлипс
9
Грант
4-1-1-2-2
12
Максвелл
21
Экпитета
15
Торнили
3
Хасбэнд
6
Коннолли
16
Дугалл
23
Райт
14
Кэри
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
17
Уоллес
19
Диангана
19
Диангана
17
Уоллес
9
Грант
8
Моламби
8
Моламби
9
Грант
19
Гарднер-Хикман
7
Рогич
7
Рогич
19
Гарднер-Хикман
25
Филлипс
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
25
Филлипс
12
Йетс
99
Поведа
99
Поведа
12
Йетс
14
Мадин
7
Корбяну
7
Корбяну
14
Мадин
23
Райт
19
Ловери
19
Ловери
23
Райт
Остались в запасе
Вест Бромвич
Блэкпул
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Главный тренер
Стив Брюс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
8
Джейк Ливермор
ОП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Вест Бромвич - Блэкпул
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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