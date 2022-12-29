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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
Блэкпул - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2022
Блэкпул
29.12.2022, четверг, 23:15
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
55'
М. Экпитета
18'
С. Берге
49'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
87'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
И. Ндиайе
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
И. Поведа
82'
77'
Замена
М. Лоу
️️️️
Э. Стивенс
76'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Макэйти
69'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Бисли
66'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Ч. Патино
66'
ГОЛ! 1:2!
М. Экпитета
Пас отдал
Г. Мадин
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
Д. Макэйти
Пас отдал
И. Ндиайе
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Берге
Пас отдал
И. Ндиайе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
9
Джейк Бисли
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
23
Каллум Райт
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-1-2-3
32
Гримшоу
2
Томпсон
21
Экпитета
3
Хасбэнд
6
Коннолли
28
Патино
99
Поведа
14
Кэри
12
Йетс
14
Мадин
9
Бисли
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
26
Кларк
2
Богль
16
Берге
3
Стивенс
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
14
Шарп
28
Патино
16
Дугалл
16
Дугалл
28
Патино
99
Поведа
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
99
Поведа
9
Бисли
19
Ловери
19
Ловери
9
Бисли
3
Стивенс
3
Лоу
3
Лоу
3
Стивенс
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
24
Макэйти
20
Дойл
20
Дойл
24
Макэйти
7
Ндиайе
29
Джеббисон
29
Джеббисон
7
Ндиайе
Остались в запасе
Блэкпул
Шеффилд Юнайтед
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
41
Jack Moore
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Блэкпул - Шеффилд Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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