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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Блэкпул
Уотфорд - Блэкпул: обзор матча 14 января 2023
Уотфорд
14.01.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
2 : 0
Завершен
Блэкпул
72'
T. Ademeyo
87'
И. Сарр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Блэкпул
Замена
Д. Гривз
️️️️
И. Сарр
90'
+4
90'
+2
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Д. Боулер
88'
Желтая карточка
Ч. Патино
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Сарр
87'
86'
Желтая карточка
К. Максвелл
86'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
82'
Замена
Э. Лайонс
️️️️
К. Коннолли
75'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
М. Экпитета
73'
Замена
Д. Йетс
️️️️
М. Роджерс
ГОЛ! 1:0!
T. Ademeyo
72'
Замена
T. Ademeyo
️️️️
В. Байо
68'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
Х. Чодури
68'
Желтая карточка
Ж. Феррейра
64'
Замена
М. Мартинс
️️️️
У. Троост-Эконг
46'
Замена
Ж. Феррейра
️️️️
Ж. Нгакия
46'
Желтая карточка
М. Гаспар
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
17
Морган Роджерс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
22
Ясер Асприлья
АП
6
Мэтти Поллок
ЦФ
7
Tobi Ademeyo
ЦФ
43
Джек Гривз
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
16
Кенни Дугалл
ОП
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-2-1-1
26
Бахман
20
Кэткарт
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
3
Моррис
2
Гаспар
8
Коне
8
Чодури
7
Сарр
15
Байо
4-1-3-2
12
Максвелл
21
Экпитета
15
Торнили
3
Хасбэнд
6
Коннолли
28
Патино
14
Кэри
11
Боулер
22
Хэмилтон
14
Мадин
17
Роджерс
2
Нгакия
13
Феррейра
13
Феррейра
2
Нгакия
8
Чодури
22
Асприлья
22
Асприлья
8
Чодури
5
Троост-Эконг
11
Мартинс
11
Мартинс
5
Троост-Эконг
15
Байо
7
7
15
Байо
7
Сарр
43
Гривз
43
Гривз
7
Сарр
21
Экпитета
46
Уильямс
46
Уильямс
21
Экпитета
6
Коннолли
2
Лайонс
2
Лайонс
6
Коннолли
11
Боулер
19
Ловери
19
Ловери
11
Боулер
17
Роджерс
12
Йетс
12
Йетс
17
Роджерс
Остались в запасе
Уотфорд
Блэкпул
40
Мадука Окойе
ВР
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Том Трибулл
ОП
16
Кенни Дугалл
ОП
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
6
Мэтти Поллок
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Том Трибулл
ОП
16
Кенни Дугалл
ОП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Уотфорд - Блэкпул
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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