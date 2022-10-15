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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
Шеффилд Юнайтед - Блэкпул: обзор матча 15 октября 2022
Шеффилд Юнайтед
15.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
3 : 3
Завершен
Блэкпул
8'
Д. Макэйти
24'
И. Ндиайе
90+9'
О. Норвуд
30'
Д. Йетс
42'
Д. Йетс
50'
К. Дугалл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
ГОЛ! 3:3!
О. Норвуд
90'
+9
85'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Г. Мадин
Замена
Р. Хадра
️️️️
Д. Балдок
84'
82'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Ш. Ловери
81'
Вторая желтая
Д. Томпсон
78'
Вторая желтая
М. Экпитета
Желтая карточка
Т. Дойл
77'
75'
Замена
К. Райт
️️️️
Л. Бридкатт
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
72'
Желтая карточка
О. Норвуд
72'
67'
Желтая карточка
Д. Томпсон
Замена
А. Ахмедходжич
️️️️
Б. Шарп
64'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Осборн
64'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Макэйти
64'
Желтая карточка
Д. Балдок
56'
55'
Желтая карточка
М. Экпитета
50'
ГОЛ! 2:3!
К. Дугалл
Желтая карточка
Д. Макэйти
45'
+1
42'
ГОЛ! 2:2!
Д. Йетс
Пас отдал
Ш. Ловери
30'
ГОЛ! 2:1!
Д. Йетс
Пас отдал
К. Дугалл
ГОЛ! 2:0!
И. Ндиайе
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макэйти
Пас отдал
Б. Шарп
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
4-4-1-1
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
23
Осборн
7
Ндиайе
20
Дойл
10
Норвуд
24
Макэйти
14
Шарп
4-1-1-4
12
Максвелл
6
Коннолли
21
Экпитета
15
Торнили
2
Томпсон
16
Дугалл
28
Патино
12
Йетс
14
Мадин
23
Бридкатт
19
Ловери
14
Шарп
15
Ахмедходжич
15
Ахмедходжич
14
Шарп
32
Балдок
30
Хадра
30
Хадра
32
Балдок
23
Осборн
9
МакБарни
9
МакБарни
23
Осборн
24
Макэйти
10
Брюстер
10
Брюстер
24
Макэйти
19
Ловери
46
Уильямс
46
Уильямс
19
Ловери
23
Бридкатт
23
Райт
23
Райт
23
Бридкатт
14
Мадин
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
14
Мадин
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Блэкпул
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
4
Олли Арбластер
ЦП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
99
Иан Поведа
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Блэкпул
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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