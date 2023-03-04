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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Бернли
Блэкпул - Бернли: обзор матча 04 марта 2023
Блэкпул
04.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
0 : 0
Завершен
Бернли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бернли
90'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
С. Твайн
90'
Замена
Д. Корк
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Э. Лайонс
️️️️
С. Кэри
87'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Д. Йетс
80'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Л. Гарбатт
80'
79'
Желтая карточка
Н. Телла
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Боулер
74'
62'
Замена
М. Обафеми
️️️️
А. Зарури
Желтая карточка
К. Коннолли
44'
26'
Замена
С. Твайн
️️️️
Д. Браунхилл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
11
Джош Боулер
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бернли
49
Арьянет Мурич
ВР
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
5
Луис Байер
ЦЗ
2
Витиньо
ПЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
21
Анасс Зарури
ЛВ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
23
Нейтан Телла
ПВ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Чарли Патино
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
3-3-2-1
12
Максвелл
15
Торнили
6
Коннолли
29
Гарбатт
2
Томпсон
16
Дугалл
6
Лоуренс-Габриэль
14
Кэри
11
Боулер
12
Йетс
4-3-2-1
49
Мурич
14
Робертс
18
Экдаль
5
Байер
2
Витиньо
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
24
Каллен
23
Телла
21
Зарури
35
Барнс
14
Кэри
2
Лайонс
2
Лайонс
14
Кэри
11
Боулер
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Боулер
29
Гарбатт
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
29
Гарбатт
12
Йетс
14
Мадин
14
Мадин
12
Йетс
7
Гудмундссон
4
Корк
4
Корк
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
10
Твайн
10
Твайн
8
Браунхилл
21
Зарури
21
Обафеми
21
Обафеми
21
Зарури
Твайн
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
Твайн
Остались в запасе
Блэкпул
Бернли
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Блэкпул - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Бернли
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Миллуолл
- : -
28.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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