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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
Блэкпул - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 07 февраля 2023
Блэкпул
07.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
82'
Э. Лайонс
90'
Д. Боулер
36'
М. Пирсон
87'
Д. Корома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:2!
Д. Боулер
Пас отдал
Д. Йетс
90'
87'
Желтая карточка
А. Кноккарт
87'
ГОЛ! 1:2!
Д. Корома
Пас отдал
А. Кноккарт
Желтая карточка
К. Дугалл
84'
ГОЛ! 1:1!
Э. Лайонс
82'
79'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Радони
79'
Замена
Д. Роудс
️️️️
М. Уогхорн
Замена
Д. Боулер
️️️️
С. Хэмилтон
71'
64'
Замена
Д. Хедли
️️️️
О. Тертон
64'
Замена
Б. Диарра
️️️️
С. Хай
54'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Ж. Унгбо
Замена
М. Роджерс
️️️️
С. Кэри
46'
Красная карточка
Г. Мадин
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
Д. Радони
36'
ГОЛ! 0:1!
М. Пирсон
28'
Желтая карточка
С. Хай
Замена
Э. Лайонс
️️️️
Ч. Гуд
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
7
Скотт Хай
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Энди Лайонс
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
3
Джахайм Хедли
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
4-2-2-2
12
Максвелл
6
Коннолли
35
Нельсон
3
Хасбэнд
5
Гуд
28
Трибулл
16
Дугалл
22
Хэмилтон
14
Кэри
12
Йетс
14
Мадин
4-4-1-1
31
Вацлик
20
Тертон
5
Пирсон
12
Лис
38
Лоутон
6
Хогг
18
Касуму
5
Радони
7
Хай
15
Унгбо
29
Уогхорн
5
Гуд
2
Лайонс
2
Лайонс
5
Гуд
22
Хэмилтон
11
Боулер
11
Боулер
22
Хэмилтон
14
Кэри
17
Роджерс
17
Роджерс
14
Кэри
20
Тертон
3
Хедли
3
Хедли
20
Тертон
7
Хай
94
Диарра
94
Диарра
7
Хай
15
Унгбо
93
Кноккарт
93
Кноккарт
15
Унгбо
29
Уогхорн
29
Роудс
29
Роудс
29
Уогхорн
5
Радони
37
Корома
37
Корома
5
Радони
Остались в запасе
Блэкпул
Хаддерсфилд Таун
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
41
Николас Билокапич
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
28
Чарли Патино
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Статистика матча Блэкпул - Хаддерсфилд Таун
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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