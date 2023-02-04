Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Блэкпул
Мидлсбро - Блэкпул: обзор матча 04 февраля 2023
Мидлсбро
04.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
3 : 0
Завершен
Блэкпул
32'
Ч. Акпом
59'
Ч. Акпом
70'
П. МакНэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Блэкпул
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Хаусон
84'
Замена
М. Бола
️️️️
Р. Гилс
83'
81'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Йетс
79'
Желтая карточка
Г. Мадин
Замена
И. Джонс
️️️️
М. Форсс
76'
71'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Т. Трибулл
71'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Д. Боулер
ГОЛ! 3:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
Д. Ленихэн
70'
Замена
Д. Барласер
️️️️
Х. Хакни
63'
60'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Ч. Патино
60'
Замена
С. Кэри
️️️️
Ш. Ловери
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. МакГри
59'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Акпом
Пас отдал
Х. Хакни
32'
26'
Желтая карточка
Д. Йетс
Желтая карточка
Х. Хакни
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
28
Том Трибулл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
11
Джош Боулер
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
14
Сонни Кэри
ПВ
99
Иан Поведа
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
17
Морган Роджерс
ЦФ
2-5-3
1
Стеффен
17
МакНэйр
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
88
Форсс
29
Акпом
9
Арчер
4-1-1-2-2
12
Максвелл
2
Лайонс
35
Нельсон
6
Коннолли
5
Гуд
28
Трибулл
28
Патино
11
Боулер
22
Хэмилтон
12
Йетс
19
Ловери
3
Гилс
16
Бола
16
Бола
3
Гилс
16
Хаусон
20
Моуатт
20
Моуатт
16
Хаусон
30
Хакни
4
Барласер
4
Барласер
30
Хакни
88
Форсс
25
Джонс
25
Джонс
88
Форсс
28
Патино
16
Дугалл
16
Дугалл
28
Патино
19
Ловери
14
Кэри
14
Кэри
19
Ловери
12
Йетс
99
Поведа
99
Поведа
12
Йетс
28
Трибулл
14
Мадин
14
Мадин
28
Трибулл
11
Боулер
17
Роджерс
17
Роджерс
11
Боулер
Остались в запасе
Мидлсбро
Блэкпул
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Мидлсбро - Блэкпул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Блэкпул
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+