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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Мидлсбро
Блэкпул - Мидлсбро: обзор матча 08 ноября 2022
Блэкпул
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Мидлсбро
15'
И. Джонс
48'
М. Форсс (П)
65'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Мидлсбро
90'
+4
Желтая карточка
Х. Хакни
84'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Д. Хаусон
83'
Замена
М. Хопп
️️️️
Р. МакГри
Замена
К. Райт
️️️️
Ч. Патино
79'
73'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Ч. Акпом
65'
ГОЛ! 0:3!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. Гилс
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Т. Корбяну
64'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Г. Мадин
64'
63'
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Форсс
Замена
Р. Уильямс
️️️️
Д. Хасбэнд
54'
Желтая карточка
Т. Корбяну
52'
48'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Форсс
Желтая карточка
К. Максвелл
47'
Желтая карточка
Д. Томпсон
34'
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Джонс
Пас отдал
М. Форсс
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
46
Рис Уильямс
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
9
Мэттью Хопп
ЦФ
3-1-1-1-4
12
Максвелл
2
Томпсон
21
Экпитета
3
Хасбэнд
16
Дугалл
28
Патино
14
Кэри
7
Корбяну
28
12
Йетс
14
Мадин
2-5-1-2
1
Стеффен
2
Смит
23
Фрай
16
Хаусон
26
Ленихэн
30
Хакни
8
МакГри
3
Гилс
25
Джонс
88
Форсс
29
Акпом
3
Хасбэнд
46
Уильямс
46
Уильямс
3
Хасбэнд
28
Патино
23
Райт
23
Райт
28
Патино
7
Корбяну
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
7
Корбяну
14
Мадин
19
Ловери
19
Ловери
14
Мадин
16
Хаусон
20
Моуатт
20
Моуатт
16
Хаусон
88
Форсс
25
Крукс
25
Крукс
88
Форсс
29
Акпом
9
Муньис
9
Муньис
29
Акпом
8
МакГри
9
Хопп
9
Хопп
8
МакГри
Остались в запасе
Блэкпул
Мидлсбро
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Блэкпул - Мидлсбро
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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