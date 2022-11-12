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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Блэкпул
Уиган Атлетик - Блэкпул: обзор матча 12 ноября 2022
Уиган Атлетик
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
54'
Д. МакКлин
88'
К. Тилт
34'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уиган Атлетик - Блэкпул
90'
+1
Желтая карточка
Д. Томпсон
89'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ч. Патино
ГОЛ! 2:1!
К. Тилт
88'
Желтая карточка
Г. Шинни
84'
Желтая карточка
Д. Беннетт
80'
Замена
Д. Магеннис
️️️️
К. Лэнг
68'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ч. Уайк
68'
58'
Желтая карточка
С. Кэри
ГОЛ! 1:1!
Д. МакКлин
54'
Желтая карточка
К. Лэнг
45'
+4
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Уотмоу
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Ч. Патино
17'
Красная карточка
М. Экпитета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Джек Уотмоу
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Макс Пауэр
ПП
10
Каллум Лэнг
ПВ
10
Чарли Уайк
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уиган Атлетик
1
Сэм Тикл
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
23
Каллум Райт
ЦП
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
3-2-2-1-1
32
Джонс
2
Дариква
16
Тилт
6
Уотмоу
4
Нэйлор
4
Шинни
16
МакКлин
8
Пауэр
10
Лэнг
10
Уайк
4-1-1-1-3
12
Максвелл
21
Экпитета
46
Уильямс
6
Коннолли
2
Томпсон
16
Дугалл
28
Патино
14
Кэри
12
Йетс
19
Ловери
14
Мадин
6
Уотмоу
12
Беннетт
12
Беннетт
6
Уотмоу
10
Уайк
11
Флетчер
11
Флетчер
10
Уайк
10
Лэнг
9
Магеннис
9
Магеннис
10
Лэнг
28
Патино
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
28
Патино
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Блэкпул
1
Сэм Тикл
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Сэм Тикл
ВР
24
Джордан Кузинс
ЦП
19
Тело Осгор
АП
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
7
Тео Корбяну
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Уиган Атлетик - Блэкпул
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
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