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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкпул
Ковентри - Блэкпул: обзор матча 29 октября 2022
Ковентри
29.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 2
Завершен
Блэкпул
40'
К. Палмер
53'
Г. Мадин
80'
Д. Йетс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Блэкпул
90'
+3
Желтая карточка
Г. Мадин
90'
+3
Желтая карточка
Д. Йетс
Замена
Д. Берроуз
️️️️
Д. Аллен
85'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Д. Бидуэлл
85'
80'
ГОЛ! 1:2!
Д. Йетс
Замена
В. Дьекереш
️️️️
К. Палмер
73'
65'
Желтая карточка
Ч. Патино
56'
Желтая карточка
К. Дугалл
53'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мадин
Пас отдал
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:0!
К. Палмер
Пас отдал
К. О'Харе
40'
Желтая карточка
Б. Шиф
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
12
Джерри Йетс
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
3-4-1-1-1
13
Уилсон
2
Дойл
5
МакФадзин
4
Панцо
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
34
Кейн
24
Аллен
17
О'Харе
45
Палмер
4-1-1-2-2
12
Максвелл
21
Экпитета
15
Торнили
3
Хасбэнд
6
Коннолли
16
Дугалл
28
Патино
14
Кэри
22
Хэмилтон
14
Мадин
12
Йетс
45
Палмер
14
Дьекереш
14
Дьекереш
45
Палмер
24
Аллен
2
Берроуз
2
Берроуз
24
Аллен
21
Бидуэлл
10
Уокер
10
Уокер
21
Бидуэлл
Остались в запасе
Ковентри
Блэкпул
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Майкл Роуз
ЦЗ
25
Райан Хоули
ЦП
43
Джош Рид
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Ковентри - Блэкпул
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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