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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Блэкпул
Бристоль Сити - Блэкпул: обзор матча 11 марта 2023
Бристоль Сити
11.03.2023, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 36 тур
2 : 0
Завершен
Блэкпул
58'
А. Вайманн
82'
А. Скотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Сити - Блэкпул
Замена
О. Тэйлор-Кларк
️️️️
Э. Кинг
83'
ГОЛ! 2:0!
А. Скотт
82'
75'
Желтая карточка
М. Роджерс
68'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Боулер
68'
Замена
К. Дугалл
️️️️
Л. Гарбатт
Замена
Г. Корник
️️️️
М. Сайкс
67'
ГОЛ! 1:0!
А. Вайманн
Пас отдал
Э. Кинг
58'
6'
Замена
М. Роджерс
️️️️
Г. Мадин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
17
Марк Сайкс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
8
Алекс Скотт
АП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
11
Джош Боулер
ПВ
14
Сонни Кэри
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
23
Гарри Корник
ЦФ
38
Омар Тэйлор-Кларк
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
17
Морган Роджерс
ЛВ
16
Кенни Дугалл
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
4-2-2-2
1
О'Лири
3
Принг
12
Дасилва
26
Винер
19
Таннер
17
Сайкс
10
Кинг
8
Скотт
9
Мехмети
18
Вайманн
21
Уэллс
3-2-2-2
12
Максвелл
35
Нельсон
6
Коннолли
29
Гарбатт
6
Лоуренс-Габриэль
2
Томпсон
14
Кэри
11
Боулер
12
Йетс
14
Мадин
17
Сайкс
23
Корник
23
Корник
17
Сайкс
10
Кинг
38
Тэйлор-Кларк
38
Тэйлор-Кларк
10
Кинг
29
Гарбатт
16
Дугалл
16
Дугалл
29
Гарбатт
11
Боулер
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
11
Боулер
14
Мадин
17
Роджерс
17
Роджерс
14
Мадин
Остались в запасе
Бристоль Сити
Блэкпул
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
39
Каллум Вуд
ЦЗ
11
Марли Франсуа
ЛВ
11
Сэм Белл
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бристоль Сити - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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