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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Уотфорд
Блэкпул - Уотфорд: обзор матча 08 октября 2022
Блэкпул
08.10.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 1
Завершен
Уотфорд
10'
Г. Мадин
81'
Д. Йетс
85'
Д. Йетс
29'
И. Луза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Уотфорд
88'
Желтая карточка
И. Луза
87'
Замена
Д. Моррис
️️️️
Ф. Сьерральта
ГОЛ! 3:1!
Д. Йетс
Пас отдал
Ш. Ловери
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Йетс
Пас отдал
С. Хэмилтон
81'
78'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Э. Кайембе
78'
Замена
Ф. Сьерральта
️️️️
Д. Гослинг
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Г. Мадин
75'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
Т. Корбяну
66'
59'
Замена
К. Дэвис
️️️️
В. Байо
Желтая карточка
Д. Томпсон
51'
46'
Замена
Я. Асприлья
️️️️
К. Сема
Замена
Л. Бридкатт
️️️️
С. Кэри
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
И. Луза
ГОЛ! 1:0!
Г. Мадин
Пас отдал
К. Коннолли
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
15
Джордан Торнили
ЦЗ
23
Каллум Райт
ЦП
28
Чарли Патино
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
23
Лиам Бридкатт
ЦФ
Уотфорд
40
Мадука Окойе
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-2-1-3
12
Максвелл
2
Томпсон
21
Экпитета
15
Торнили
6
Коннолли
23
Райт
28
Патино
14
Кэри
12
Йетс
14
Мадин
7
Корбяну
3-1-4-1-1
26
Бахман
27
Кабаселе
5
Троост-Эконг
11
Камара
39
Кайембе
32
Гослинг
8
Чодури
26
Луза
12
Сема
7
Сарр
15
Байо
14
Мадин
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
14
Мадин
7
Корбяну
19
Ловери
19
Ловери
7
Корбяну
14
Кэри
23
Бридкатт
23
Бридкатт
14
Кэри
Сьерральта
3
Моррис
3
Моррис
Сьерральта
32
Гослинг
22
Сьерральта
22
Сьерральта
32
Гослинг
39
Кайембе
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
39
Кайембе
12
Сема
22
Асприлья
22
Асприлья
12
Сема
15
Байо
9
Дэвис
9
Дэвис
15
Байо
Остались в запасе
Блэкпул
Уотфорд
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Главный тренер
Нил Критчли
40
Мадука Окойе
ВР
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
14
Tayt-Lemar Trusty
ЦП
99
Иан Поведа
ПВ
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Блэкпул - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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2025.08.25 14:56
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5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
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