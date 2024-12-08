Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карлос де Пена - статистика

Завершил карьеру
11 марта 1992 (34), Монтевидео
#14 | Полузащитник
176 см
Уругвай
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баия
31
0
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
3 : 0
04.12.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 1
24.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
1 : 2
21.11.2024
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Жувентуде
2 : 1
10.11.2024
Баия
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Баия
0 : 3
06.11.2024
Сан-Паулу
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Васко да Гама
3 : 2
29.10.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Крузейро
1 : 1
19.10.2024
Баия
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Баия
0 : 2
06.10.2024
Фламенго
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Баия
1 : 0
30.09.2024
Крисиума
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Форталеза
4 : 1
22.09.2024
Баия
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Баия
3 : 0
16.09.2024
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
0 : 0
25.08.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 2
17.08.2024
Баия
62' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Баия
2 : 0
11.08.2024
Витория
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Флуминенсе
1 : 0
04.08.2024
Баия
76' - 90'
84'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
28.07.2024
Интернасьонал
1' - 57'
13'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 1
25.07.2024
Баия
61' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
0 : 1
21.07.2024
Коринтианс
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Баия
1 : 2
13.07.2024
Куяба
82' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Палмейрас
2 : 0
08.07.2024
Баия
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Баия
2 : 0
05.07.2024
Жувентуде
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Сан-Паулу
3 : 1
30.06.2024
Баия
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Баия
2 : 1
27.06.2024
Васко да Гама
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Баия
3 : 1
23.06.2024
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
2 : 1
21.06.2024
Баия
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
62' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Баия
2 : 0
14.06.2024
Форталеза
62' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
02.06.2024
Баия
72' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Баия
1 : 0
13.05.2024
Брагантино
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Ботафого
1 : 2
06.05.2024
Баия
72' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Баия
1 : 0
28.04.2024
Гремио
76' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
2 : 2
21.04.2024
Баия
82' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Баия
2 : 1
17.04.2024
Флуминенсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Интернасьонал
2 : 1
14.04.2024
Баия
80' - 90'
90'
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
2
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+