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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Атлетико Паранаэнсе
Баия - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 24 ноября 2024
Баия
24.11.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
63'
Никао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
G. Xavier
90'
+6
83'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Т. Куэльо
Замена
Н. Асеведо
️️️️
А. Кайо
79'
Замена
Тиаго
️️️️
Адемир
79'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ж. Лукас
79'
74'
Желтая карточка
Фернандо
72'
Желтая карточка
M.
71'
Замена
Фернандо
️️️️
Никао
63'
ГОЛ! 0:1!
Никао
Пас отдал
Т. Куэльо
60'
Замена
Эмерсонн
️️️️
Пабло
60'
Замена
Кристиан
️️️️
Б. Запелли
Замена
Эвералдо
️️️️
Каули
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
4
Кану
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
(К)
ЦП
8
Александре Кайо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
46
Лучано Джуба
ЦФ
97
Лучано Родригес
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
1
Mycael
ВР
29
Leonardo Godoy
ЦЗ
15
Mateo Gamarra
ЦЗ
5
Felipinho
ЦЗ
37
Лукас Эскивель
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
6
Габриэль
ОП
11
Никао
АП
10
Бруно Запелли
АП
45
Lucas Belezi
ЦФ
92
Пабло
(К)
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Баия
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
80
Каули
АП
1
Marcos Felipe
ЦФ
11
Тиаго
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
12
Фернандо
ЛЗ
4
Артур Диас
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
18
Кристиан
ЦП
53
Dudu
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
19
Эмерсонн
ЦФ
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
3-4-1-2
31
Адриэл
3
4
Кану
12
Жилберто
10
Рибейро
6
Лукас
16
Тасиано
8
Кайо
7
Адемир
97
Родригес
46
Джуба
4-1-3-2
1
37
Эскивель
15
5
29
6
Габриэль
11
Никао
10
Запелли
28
Куэльо
92
Пабло
45
8
Кайо
5
Асеведо
5
Асеведо
8
Кайо
80
Каули
80
Каули
6
Лукас
14
де Пена
14
де Пена
6
Лукас
7
Адемир
11
Тиаго
11
Тиаго
7
Адемир
Каули
27
Эвералдо
27
Эвералдо
Каули
11
Никао
12
Фернандо
12
Фернандо
11
Никао
28
Куэльо
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
28
Куэльо
10
Запелли
18
Кристиан
18
Кристиан
10
Запелли
92
Пабло
19
Эмерсонн
19
Эмерсонн
92
Пабло
Остались в запасе
Баия
Атлетико Паранаэнсе
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
4
Артур Диас
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
53
Dudu
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Весли Карвальо
Остались в запасе
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
42
Matheus Soares
ВР
24
Лео Линк
ВР
4
Артур Диас
ЦЗ
6
Leonardo Derik
ЦЗ
8
João Cruz
ЦП
53
Dudu
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
9
Lucas Di Yorio
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Весли Карвальо
Статистика матча Баия - Атлетико Паранаэнсе
1
2
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
7
13
Офсайды
1
4
Количество передач
645
240
Сейвы
2
7
Точность передач %
92
70
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
17
5
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.21
0.81
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Фонте-Нова
Новости команд
Все
Баия
Атлетико Паранаэнсе
Итоги переговоров ЦСКА по лучшему бомбардиру Серии А
11:33
4
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3
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5
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