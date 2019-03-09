Коул Скьюз - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Скьюз
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Коул
|Фамилия
|Скьюз
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бристоль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|32
|0
|1
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|3:2
|Лидс (Лидс)
|27.04.2019
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|22.04.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Суонси (Суонси)
|19.04.2019
|1' -90'
|Престон (Престон)
|4:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.04.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|44'
|06.04.2019
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|30.03.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|16.03.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.03.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|09.03.2019
|1' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Рединг (Рединг)
|23.02.2019
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|16.02.2019
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|10.02.2019
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|32'
|02.02.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|26.01.2019
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|19.01.2019
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.01.2019
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|45'
|01.12.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|45'
|28.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|32'
|23.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.11.2018
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|03.11.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Престон (Престон)
|27.10.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.10.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.09.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|90'
|22.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|18.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|15.09.2018
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|21.08.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|47'
|18.08.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.08.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Блэкберн (Блэкберн)