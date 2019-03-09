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    Коул Скьюз - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Коул
    Фамилия Скьюз
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Бристоль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 марта 1986 (36 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 32 0 1 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.05.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 3:2 Лидс (Лидс)
    27.04.2019 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    22.04.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Суонси (Суонси)
    19.04.2019 1' -90' Престон (Престон) 4:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.04.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    44'
    06.04.2019 1' -90' Болтон (Болтон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    30.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    16.03.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.03.2019 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    09.03.2019 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.03.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Рединг (Рединг)
    23.02.2019 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    16.02.2019 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    10.02.2019 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    32'
    02.02.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    26.01.2019 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    19.01.2019 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.01.2019 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    45'
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    45'
    28.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    32'
    23.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    10.11.2018 1' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    03.11.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Престон (Престон)
    27.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    24.10.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.10.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.09.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    90'
    22.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    18.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    15.09.2018 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    21.08.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    47'
    18.08.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.08.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Блэкберн (Блэкберн)
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