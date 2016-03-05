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    Джон Тшибумбу - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Тшибумбу
    Команда Газелек
    Состав Основной
    Родной город Киншаса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 января 1989 (34 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Газелек 23 3 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Газелек (Аяччо)
    74'
    07.05.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 0:4 ПСЖ (Париж)
    30.04.2016 1' -80' Лион (Лион) 2:1 Газелек (Аяччо)
    15'
    24.04.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 3:2 Бастия (Бастия)
    16.04.2016 81' -90' Газелек (Аяччо) 2:4 Лилль (Лилль)
    09.04.2016 69' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Газелек (Аяччо)
    20.03.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 3:0 Газелек (Аяччо)
    12.03.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:0 Кан (Кан)
    09.03.2016 1' -72' Газелек (Аяччо) 1:1 Марсель (Марсель)
    05.03.2016 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:1 Газелек (Аяччо)
    20.02.2016 89' -90' Тулуза (Тулуза) 1:1 Газелек (Аяччо)
    06.02.2016 1' -13' Газелек (Аяччо) 0:0 Генгам (Генгам)
    03.02.2016 71' -90' Нант (Нант) 3:1 Газелек (Аяччо)
    30.01.2016 Был в запасе Газелек (Аяччо) 0:4 Монпелье (Монпелье)
    22.01.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Газелек (Аяччо)
    16.01.2016 1' -84' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    74'
    09.01.2016 1' -67' Монако (Монако) 2:2 Газелек (Аяччо)
    31'
    20.12.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:1 Лион (Лион)
    83'
    13.12.2015 41' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Газелек (Аяччо)
    05.12.2015 1' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Нант (Нант)
    84' 45'
    02.12.2015 69' -90' Монпелье (Монпелье) 0:2 Газелек (Аяччо)
    74' 82'
    28.11.2015 81' -90' Газелек (Аяччо) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    22.11.2015 83' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Газелек (Аяччо)
    07.11.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    24.10.2015 1' -86' Газелек (Аяччо) 3:1 Ницца (Ницца)
    17.10.2015 84' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Газелек (Аяччо)
    03.10.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 2:2 Тулуза (Тулуза)
    26.09.2015 Был в запасе Кан (Кан) 2:0 Газелек (Аяччо)
    23.09.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:1 Ренн (Ренн)
    19.09.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Газелек (Аяччо)
    13.09.2015 82' -90' Газелек (Аяччо) 0:1 Монако (Монако)
    22.08.2015 1' -46' Газелек (Аяччо) 0:2 Анжер (Анжер)
    16.08.2015 63' -90' ПСЖ (Париж) 2:0 Газелек (Аяччо)
    08.08.2015 1' -84' Труа (Труа) 0:0 Газелек (Аяччо)
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