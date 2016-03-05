Джон Тшибумбу - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Тшибумбу
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|176
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€ 300
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|Имя
|Джон
|Фамилия
|Тшибумбу
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Киншаса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 января 1989 (34 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|23
|3
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|74'
|07.05.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|30.04.2016
|1' -80'
|Лион (Лион)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|15'
|24.04.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|16.04.2016
|81' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|09.04.2016
|69' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|12.03.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.03.2016
|1' -72'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|05.03.2016
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|20.02.2016
|89' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|06.02.2016
|1' -13'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|71' -90'
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|22.01.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|16.01.2016
|1' -84'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|74'
|09.01.2016
|1' -67'
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|31'
|20.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|83'
|13.12.2015
|41' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|05.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|84' 45'
|02.12.2015
|69' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|74' 82'
|28.11.2015
|81' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.11.2015
|83' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|24.10.2015
|1' -86'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|17.10.2015
|84' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|13.09.2015
|82' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)
|22.08.2015
|1' -46'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|16.08.2015
|63' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|08.08.2015
|1' -84'
|Труа (Труа)
|0:0
|Газелек (Аяччо)