Джером Ле Монье - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Джером
|Фамилия
|Ле Монье
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Джером
|Фамилия
|Ле Монье
|Команда
|Газелек
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 1983 (40 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Газелек
|31
|0
|1
|14
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|07.05.2016
|1' -56'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|24.04.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|3:2
|Бастия (Бастия)
|90'
|16.04.2016
|13' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:4
|Лилль (Лилль)
|45'
|09.04.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Газелек (Аяччо)
|17'
|20.03.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Газелек (Аяччо)
|62'
|12.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:0
|Кан (Кан)
|09.03.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|31'
|05.03.2016
|82' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|20.02.2016
|81' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|13.02.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:3
|Труа (Труа)
|06.02.2016
|1' -74'
|Газелек (Аяччо)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|03.02.2016
|1' -80'
|Нант (Нант)
|3:1
|Газелек (Аяччо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|0:4
|Монпелье (Монпелье)
|26'
|22.01.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|61'
|16.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|1' -90'
|Монако (Монако)
|2:2
|Газелек (Аяччо)
|73'
|20.12.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:1
|Лион (Лион)
|32'
|13.12.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Газелек (Аяччо)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Нант (Нант)
|02.12.2015
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:2
|Газелек (Аяччо)
|78'
|28.11.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|4'
|22.11.2015
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|07.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|24.10.2015
|68' -8'
|Газелек (Аяччо)
|3:1
|Ницца (Ницца)
|8'
|17.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|26.09.2015
|1' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|50'
|23.09.2015
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|19.09.2015
|1' -87'
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Газелек (Аяччо)
|37'
|13.09.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|0:1
|Монако (Монако)
|29.08.2015
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Газелек (Аяччо)
|22.08.2015
|1' -75'
|Газелек (Аяччо)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|13'
|16.08.2015
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|2:0
|Газелек (Аяччо)
|56'
|08.08.2015
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Газелек (Аяччо)