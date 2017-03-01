Ленни Нангис - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Нангис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Ленни
|Фамилия
|Нангис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|29
|0
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|69' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|14.05.2017
|1' -62'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|42'
|06.05.2017
|73' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|29.04.2017
|1' -65'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Ренн (Ренн)
|22.04.2017
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|08.04.2017
|45' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Бастия (Бастия)
|17.03.2017
|1' -75'
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|04.03.2017
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.03.2017
|25' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|89'
|25.02.2017
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|83' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|89'
|28.01.2017
|66' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Кан (Кан)
|20.01.2017
|80' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|70' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|72' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|10.12.2016
|85' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|03.12.2016
|70' -90'
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|30.11.2016
|68' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|27.11.2016
|71' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|77'
|19.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|54'
|05.11.2016
|45' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|22.10.2016
|1' -59'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|15.10.2016
|1' -76'
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|45'
|01.10.2016
|42' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|24.09.2016
|72' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|1' -79'
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)
|18.09.2016
|1' -79'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|76'
|10.09.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|59'
|27.08.2016
|66' -90'
|Кан (Кан)
|2:0
|Бастия (Бастия)
|20.08.2016
|45' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:3
|Бастия (Бастия)
|12.08.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|ПСЖ (Париж)