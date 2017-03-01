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    Ленни Нангис - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Ленни
    Фамилия Нангис
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1994 (28 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 29 0 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 69' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    14.05.2017 1' -62' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    42'
    06.05.2017 73' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 1' -65' Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    22.04.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 45' -90' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    17.03.2017 1' -75' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    04.03.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.03.2017 25' -90' Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    89'
    25.02.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 83' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    89'
    28.01.2017 66' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 80' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 70' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 72' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    10.12.2016 85' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    03.12.2016 70' -90' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    30.11.2016 68' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.11.2016 71' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    77'
    19.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    54'
    05.11.2016 45' -90' Лион (Лион) 2:1 Бастия (Бастия)
    29.10.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    22.10.2016 1' -59' Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    15.10.2016 1' -76' Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    45'
    01.10.2016 42' -90' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 72' -90' Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 1' -79' Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    18.09.2016 1' -79' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    76'
    10.09.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    59'
    27.08.2016 66' -90' Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    20.08.2016 45' -90' Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    12.08.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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